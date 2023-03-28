Ілон Маск наїхав на Білла Гейтса: «його розуміння штучного інтелекту обмежене»

Генеральний директор SpaceX, Tesla і Twitter вирішив, що зараз саме час знову поспілкуватися з Біллом Гейтсом. Причиною «наїзду» став штучний інтелект.

Ілон Маск написав відповідь на повідомлення користувача Twitter про співпрацю Гейтса з компанією OpenAI (відповідає за найпросунутіший АІ на даний момент – ChatGPT) та його позитивне ставлення до штучного інтелекту в цілому.

Коментуючи пост Маск сказав: «Я пам’ятаю ранні зустрічі з Гейтсом. Його розуміння АІ було обмеженим. І все ще таким лишається».

Раніше у своєму блозі Гейтс поділився думками на тему, як АІ може перетворити роботу, охорону здоров’я та систему освіти. Він сказав, що модель GPT – єдина технологія, яку він вважає революційною з 1980-х років, коли вперше побачив графічний інтерфейс на комп’ютері».

Цікаво, що Ілон Маск був одним із перших інвесторів компанії OpenAI, і вважається її співзасновником. Він залишив раду директорів у 2018 році, пославшись на конфлікт інтересів із роботою в Tesla. Проте Маск намагався безпосередньо контролювати діяльність OpenAI і після 2018 року, але його колеги-співзасновники, зокрема нинішній генеральний директор Сем Альтман, вийшли з-під впливу мільярдера. Після цього Маск неодноразово критикував OpenAI, а минулого тижня Альтман навіть назвав мільярдера “недоумком”, після того як той написав у Твіттері, що OpenAI перетворилася з некомерційної компанії на бізнес-модель з максимальною вигодою.