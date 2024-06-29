Понад 100 частин: на орбіті розпався російський супутник

Російський супутник дистанційного зондування Землі “Ресурс-П” №1 розпався більш ніж на 100 деталей. Про це повідомило Космічне командування ВПС США.

Руйнація сталася 26 червня на низькій навколоземній орбіті. Зараз уламки супутника не становлять небезпеки для інших космічних апаратів, у тому числі для Міжнародної космічної станції (МКС).

У “Роскосмосі” підтвердили “Інтерфаксу”, що йдеться про супутник “Ресурс-П” №1. Він був запущений у 2013 році та виведений з експлуатації у 2022-му.

За даними “Роскосмосу, апарати серії “Ресурс-П” призначені для дослідження природних ресурсів і пошуку корисних копалин за допомогою високодетального, широкозахватного та гіперспектрального оптико-електронного спостереження поверхні планети.

Також вони дозволяють контролювати забруднення довкілля, оцінювати стан льодовиків, моніторити надзвичайні ситуації, оновлювати топографічні та навігаційні карти.

Хоча цей супутник позиціонується як цивільний, але розглядається як “суміжник”, здатний виконувати завдання супутникової розвідки військового призначення за рахунок дуже детальних фотографій земної поверхні.

У “Роскосмосі” заявляли, що у 2024 році на орбіту запустять два супутники “Ресурс-П” №4.