Ілон Маск оголосив про будівництво гігантської фабрики чипів Terafab: амбіції вартістю $300 млрд

Ілон Маск анонсував старт одного з наймасштабніших проєктів у своїй кар’єрі — будівництво величезного заводу з виробництва напівпровідників у місті Остін (штат Техас, США). На спеціальному заході минулої суботи він представив концепцію Terafab — фабрики, яка має повністю задовольнити потреби компаній Tesla та нещодавно об’єднаних SpaceX і xAI у мікрочипах.

Два типи чипів для Землі та космосу

Згідно з планом Маска, завод зосередиться на випуску двох основних типів кремнієвих кристалів:

Чипи для периферійних обчислень (інференсу): Оптимізовані для роботи систем автономного водіння Tesla та забезпечення штучним інтелектом гуманоїдних роботів Optimus. Космічні чипи: Високопродуктивні процесори, стійкі до радіації, призначені для роботи на орбіті. Ця розробка є ключовою частиною плану створення космічних дата-центрів і підготовки компанії xAI до IPO наприкінці цього року.

«Нам потрібні чипи. Тому ми будуватимемо Terafab. У нас буде все обладнання для виробництва будь-яких типів чипів. Ми дійсно збираємося розсунути межі фізики та обчислень і спробуємо купу диких та божевільних речей», — заявив Маск зі сцени.

Він також додав, що хоча й вдячний нинішнім постачальникам (Samsung та TSMC), ці гіганти індустрії «не готові розширюватися з тією швидкістю», яка йому потрібна.’

Жорстока реальність та фінансові перепони

Попри гучні заяви, реалізація Terafab може стати найскладнішим викликом для мільярдера:

Терміни та логістика: Навіть проста закупівля літографічного обладнання може розтягнутися на роки. Наприклад, тайванський гігант TSMC, який будує свій завод у США, вже зіткнувся з численними затримками, фінансовими проблемами та браком кадрів, попри свій колосальний досвід.

Колосальні витрати: За оцінками аналітиків UBS, повна реалізація проєкту обійдеться у фантастичні 300 мільярдів доларів. І це на тлі того, що компанії Маска вже планують витратити понад $20 млрд цього року (без урахування будівництва заводу).

Відсутність експертизи: Будівництво напівпровідникових фабрик (fab) — надзвичайно складний технологічний процес. Ані сам Маск, ані американська індустрія загалом зараз не мають достатньої кількості спеціалістів потрібної кваліфікації.