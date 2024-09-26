Для PlayStation 5 вийдуть хоромовані панелі

Компанія Sony анонсувала нове забарвлення фірмових панелей для консолей PlayStation 5 Slim і контролера DualSense. Серія отримала назву Chroma Collection.

До колекції увійшли три забарвлення. Chroma Pearl на перший погляд схоже на оригінальний білий колір, але має перламутровий відтінок з переливами від світло-рожевого до кремового. Chroma Indigo – сміливіший відтінок, який знаходиться десь між темно-синім і яскраво-фіолетовим. А Chroma Teal поєднує кілька глибоких відтінків зеленого і синього.

Панелі для PlayStation 5 Slim продаватимуться по $65 за штуку, а геймпади DualSense в таких кольорах – за ціною $80. Попередні замовлення на колекцію Chroma починаються 3 жовтня. Моделі Chroma Pearl і Chroma Indigo надійдуть у продаж 7 листопада, а Chroma Teal – 23 січня 2025 року.