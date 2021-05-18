Названо модель ідеального смартфону за 4500 гривень

NFC, 4G, 64Гб вбудованої пам’яті, 3ГБ оперативної пам’яті, акумулятор 5000 мА / год за 3 500 гривень? Чи можливо таке?





Ми спеціально відфільтрували безліч смартфонів за характеристиками, які будуть оптимальними і найкращими, що можна знайти за 4500 грн.

Крім того, важливо знайти смартфон відомого бренду, який зарекомендував себе як якісний виробник смартфонів.

Отже, давайте подивимося, на які характеристики нам потрібно обов’язково звернути увагу, щоб вибрати хороший смартфон.

За якими параметрами робимо вибір?

Вбудована пам’ять.

Це важливий параметр, який визначатиме скільки файлів можна буде зберігати на смартфоні. Це програми, музика, відео, фото і так далі.

Так, звичайно в смартфон можна вставити карту пам’яті, але це додаткові витрати, які вже зайдуть за грань нашого бюджету. Тому вибираємо смартфон мінімум з 64Гб внутрішньої пам’яті.

Це відмінний параметр і для рядового користувача такої кількості пам’яті вистачить, щоб встановити всі потрібні програми, зберігати улюблену музику, а також знімати відео і фото на смартфон не переживаючи про те, що пам’ять швидко закінчиться.

Оперативна пам’ять.

Цей параметр відповідає за те, скільки одночасних завдань ви можете виконувати на смартфоні.

Наприклад, відкрити карту міста або навігатор, одночасно слухати музику на смартфоні і ще переписуватися в месенджері. Всі ці програми будуть працювати одночасно без «вилітання».

Щоб це було так для смартфона на ОС Андроїд потрібно мінімум від 3ГБ оперативної пам’яті. У цій ціновій категорії такий показник дуже хороший, 2ГБ буде вже замало для сучасних завдань.

NFC.

Дуже зручна функція, яка не так вже й часто зустрічається в бюджетному сегменті. Завдяки їй, смартфоном можна оплачувати де завгодно так, як за допомогою банківської карти. Це безпечно і практично, наприклад, якщо ви забули банківську карту вдома.

4G або LTE

Це зараз обов’язковий параметр в смартфоні, оскільки від цього буде залежати швидкість мобільного інтернету. 3G або H + відходять у минуле, і з такою швидкістю мобільного інтернету роботу на смартфоні буде здійснювати важко.

Акумулятор

В сучасних смартфонах батарея має бути досить ємною, щоб при активному використанні смартфона вистачало мінімум з раннього ранку до самого вечора. Як правило, щоб домогтися таких результатів, потрібно щоб в смартфоні було від 4000 мА / год.

Який смартфон вибрати?

У Xiaomi Redmi 9C цілих 5000 мА / год і є всі перераховані вище переваги, NFC і 3/64 оперативної і вбудованої пам’яті. Це чудові показники для смартфона до 4500 грн.

Виглядає ця модель смартфона досить презентабельно. Текстурований корпус з поліуретану досить міцний і на ньому не залишаються відбитки пальців. Дисплей з неширокими рамками. Однак, комусь не дуже подобається селфі-камера у вигляді “крапельки” на екрані.

Redmi 9C працює на досить шустрому восьмиядерному процесорі MediaTek Helio G35. Його цілком вистачить для повсякденних завдань і плавної роботи смартфона.

Дисплей цього смартфона має діагональ 6,53-дюймів з хорошою параметрами – 1600×720 пікселів. Хоча це не Full HD, але завдяки такій не надто високій роздільній здатності смартфон буде працювати довше від акумулятора і плавніше працювати, так як високий здатність буде сильно навантажувати ресурси системи.

На такому екрані буде зручно читати і дивитися відео. Розмір екрану досить великий, щоб такий смартфон став заміною двох пристроїв і об’єднав в собі смартфон і планшет.

На задній панелі смартфона є камера на 13 мегапікселів з датчиком глибини, який допомагає розмивати задній фон в портретних знімках.

Ще є вбудований датчик розблокування смартфона за відбитком пальців.

Висновок

Загалом, за співвідношенням ціна-якість, на наш погляд це кращий смартфон до 4500 грн. Вийшов він досить збалансованим і має всі необхідні функції.

Чесно кажучи, ми навіть здивовані, що з такими характерними можна купити новий смартфон за цю суму. Якщо проаналізувати ринок смартфонів, то стає явним той факт, що це найкращий варіант серед усіх смартфонів в цьому бюджеті з такими характеристиками.

З огляду на також факт, що ми маємо справу з відомим брендом, який зарекомендував себе як якісний виробник смартфонів.