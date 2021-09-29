Названо 7 корисних і дієвих механізмів, які можна підключити до роз’єму зарядки смартфону

Які гаджети можна підключити безпосередньо до роз’єму для зарядки телефону? 7 корисних і діючих механізмів, які можна підключити до смартфону без перехідників і OTG-кабелю.





Ендоскоп

Ендоскоп – гнучка камера, за допомогою якої можна заглянути в різні важкодоступні місця. У побуті у нього кілька застосувань, наприклад, побачити вміст труб або подивитися всередину побутової техніки, щоб дізнатися причину її поломки. За допомогою ендоскопа можна заглянути в темні і вузькі місця, куди навіть з ліхтариком на телефоні дістатися буває складно.

Портативний ендоскоп для смартфона підключається в роз’єм для зарядки, а управляється за допомогою спеціального додатку. Картинка передається на мобільний пристрій, звідки її можна переглянути або навіть завантажити.

Чоловіча міні-бритва

Під час подорожей портативна мініатюрна бритва може стати незамінним гаджетом для чоловіків. Вона також легко підключається в роз’єм micro-USB або Type-C. Її невеликі розміри дозволяють зберігати її в кишені сумки, а завдяки живленню від телефону не потрібно хвилюватися про пошук батарейок або розетки.

Міні-мікрофон

Портативний мікрофон являє собою провід, на одному кінці якого роз’єм для телефону, а на іншому – сам мікрофон. Цей гаджет оснащений петличним затискачем, тому мікрофон можна закріпити на одязі так, щоб руки залишалися вільними. Є також і бездротові варіанти міні-мікрофона, які складаються з двох частин. Одна підключається в роз’єм для зарядки телефону, а інша (сам мікрофон) кріпиться на одяг.

Інфрачервоний термометр

В умовах пандемії вкрай важливо частіше перевіряти стан свого здоров’я. У цьому допоможе портативний інфрачервоний термометр. Він вставляється в micro USB або Type-C роз’єм телефону. Щоб ним користуватися, необхідно включити його і направити на лоб пацієнта. Термометр оснащений екраном, на якому відображається поточна температура тіла користувача.

Міні-перекладач

Корисний гаджет для любителів подорожувати і спілкуватися з носіями інших мов. Міні-перекладач являє собою пристрій з кількома мікрофонами, які автоматично сприймають навколишню мову, переводять її і виводять отриманий результат на телефон. Його невелика вага і розмір дозволяє носити його в кишені. Такий пристрій при живому спілкуванні працює набагато швидше і простіше, ніж програми-перекладачі на телефоні.

Ліхтарик

Для багатьох побутових занять може знадобитися яскравий ліхтарик (вбудованого не завжди вистачає). Для цього можна придбати гаджет, що працює від заряду акумулятора телефону. Портативний ліхтарик буде корисний при читанні або інших заняттях, які напружують зір.

Вентилятор

Портативний вентилятор – мабуть, найпопулярніший гаджет, що працює від телефону. Його перевага в тому, що він встановлюється в роз’єм для зарядки і під час використання смартфона дме прямо в обличчя власнику. Хоч і потужність у гаджета невелика, через близьку відстань в спеку він здатний трохи охолодити.