Складено ТОП-10 кращих недорогих фотоапаратів 2021 року

Як не крути, а в ремеслі фотографа не вийде обійтися лише теоретичними знаннями. Щоб робити класні знімки – треба мати під рукою відповідний інструмент. При цьому вибрати фотоапарат в 2021 році не так вже й просто – ринок буквально заповнений девайсами на будь-який смак і колір. З огляду на це, ми проаналізували сегмент недорогих моделей і склали статтю про ТОП-10 кращих дешевих фотоапаратів. У ній зібрані найякісніші рішення від різних фірм на думку експертів і за відгуками покупців.





№10 – Canon EOS 2000D

Canon EOS 2000D – найдешевший представник добірки. Незважаючи на відносно доступну вартість, йому під силу задовольнити всі потреби фотографа, якому не вистачає можливостей смартфонів і компактних камер. У моделі дуже хороший автоматичний режим, використовуючи який навіть любитель зможе отримати класний кадр. Швидко переправити його на смартфон можна за допомогою NFC.

Якість фотографій дуже похвальна – деталізація і перенесення кольорів на пристойному рівні, а шумів мало навіть при зйомці на високому ISO. У відгуках власники найчастіше нарікають на дисплей без підтримки сенсорного управління.

№9 – Nikon D3400

Намагаючись визначити, який фотоапарат краще купити для якісних знімків, ми не змогли проігнорувати Nikon D3400. Дзеркальний девайс всесвітньо відомого бренду добре підійде початківцям користувачам – серед представлених функцій тут є тільки ті, що дійсно потрібні. До того ж у моделі відмінна ергономіка – всі основні елементи управління розташовані досить вдало.

Якість знімків на пристойному рівні – сподобається навіть вимогливим фанатам мобільної зйомки. Ну і наостанок відзначимо підтримку Smart Bridge і Bluetooth, з якими можна швидко відправити відзнятий кадр на смартфон.

№8 – Canon EOS M200

Якщо ви не знаєте, який фотоапарат для початківців фотографів вибрати в 2021 році, на Canon EOS M200 точно варто звернути увагу. Це популярна в Україні бездзеркальна модель з привабливим співвідношенням ціни і якості. У неї інтуїтивно зрозуміле і зручне сенсорне керування, корисний набір функцій з підказками при використанні і компактні розміри, що роблять фотоапарат відмінним варіантом для подорожей.

Знімає Canon EOS M200 якісно – пересічний користувач однозначно залишиться задоволений передачею кольору, деталізацією і контрастністю отриманих кадрів. Особливо радує просунутий автофокус. До інших переваг можна віднести можливість запису 4К відео, а також вбудовані модулі NFC, Wi-Fi і Bluetooth. Основний недолік, якщо вірити оглядам – Р​К-екран не відкидається вниз.

№7 – Nikon D5600

Простий в управлінні, легкий і зручний фотоапарат для початківців. У нього комфортний поворотний сенсорний дисплей з підказками і автоматичний режим, що впевнено працює, з яким класні кадри зможуть робити навіть ті, хто вперше тримає в руках дзеркалку. Nikon D5600 – досить універсальна модель, здатна знімати в діапазоні ISO до 6400.

У відгуках власники відзначають можливість бездротового керування зйомкою, швидку передачу файлів по Wi-Fi, а також безліч фільтрів і сюжетних програм, що дозволяють додати експериментів при зйомці.

№6 – Panasonic Lumix DMC-GX80

У модельному ряді марки це одне з найкращих рішень. Його хвалять за привабливий дизайн і надміцний корпус. Інший козир – поворотний 3-дюймовий екран, який вміє працювати в режимі видошукача. Завдяки йому можна робити кадри з різноманітних положень, а сенсорне керування дозволяє точно виставити фокус, хоча часто автоматика бере це на себе.

Panasonic Lumix DMC-GX80 – компактний девайс, який з більшістю об’єктивів поміститься в кишеню, а за рахунок своєї автономності зможе радувати власника на протязі всього дня. Багато просунутих користувачів у відгуках скаржаться на відсутність можливості підключити до камери зовнішній мікрофон.

№5 – Olympus OM-D E-M5 Mark II

Стаття, в якій ми розповідаємо, який фотоапарат купити фотографу в 2021 року підійшла до екватора. Olympus OM-D E-M5 Mark II – класна модель з величезним потенціалом. Незважаючи на те, що вона вийшла 6 років тому, девайс все ще виглядає актуально і витримує порівняння з новинками. У пристрою компактні габарити, блискучий автофокус і можливість гнучкого налаштування органів управління.

Початківці фотолюбителі можуть віддати всі налаштування на відкуп автоматиці – вона не підводить. Тим, хто не вміє працювати з комп’ютерною обробкою або просто шкодують витрачати на це час знадобляться різні творчі фільтри, реалізовані в фотоапараті. Серйозних мінусів немає.

№4 – Fujifilm X-A7

За крок від потрапляння на призовий п’єдестал добірки найкращих фотоапаратів для професійної зйомки зупинилася модель Fujifilm X-A7. Бездзеркальний девайс оснащений просунутим AF, що використовує 425 датчиків, а також вдалим автоматичним режимом. Професіонали ж оцінять просунутий ручний режим з безліччю різноманітних налаштувань.

Сподобається фотоапарат і вибагливим до зовнішнього вигляду пристроїв естетам – ретро дизайн дозволяє йому виглядати куди цікавіше конкурентів при прямому порівнянні. Основним мінусом Fujifilm X-A7 називають той факт, що модель гріється при відеозйомці в 4К.

№3 – Nikon Z50

Відмінний гаджет, який підійде як для професійних, так і для аматорських фотосесій. Він відрізняється своєю універсальністю – знімати можна з рідною оптикою або ж сторонніми повнокадровими об’єктивами. Більшість з останніх можна підключити без адаптера.

Для своєї ціни у Nikon Z50 похвальна скорострільність в 11 к / с і швидкий автоматичний фокус. Пристрій хвалять за надміцний корпус із захистом від вологи і пилу, а також цілком собі мініатюрні для такого функціоналу габарити. Єдине, що бентежить – виробник заощадив на внутрішньокамерній стабілізації зображення. Однак, якщо ви не знаєте, який фотоапарат купити для професійної зйомки, на бронзового призера топу варто звернути увагу.

№2 – Canon EOS 80D

Canon EOS 80D – функціональний девайс, який добре зарекомендував себе при відеозйомці. Все завдяки можливості підключення навушників, запису в 1080 / 60p і впевненій роботі автофокусу в режимі LiveView. Інший козир буде важливий початківцям фотографам – є багато встановлених постобробок зображення. Використовуючи їх, не доведеться доводити знімки до розуму в редакторах. Для професіоналів у фотоапарата є просунутий ручний режим.

Решта козирів Canon EOS 80D – магнієвий корпус, зручна ергономіка, видошукач з повним покриттям кадру і флагманська якість зйомки з гідним динамічним діапазоном навіть на низьких ISO.

№1 – Sony Alpha ILCE-6400

Переглянувши кращі фотоапарати для професійної зйомки, ми прийшли до висновку, що конкурентів у Sony Alpha ILCE-6400 немає. Нова модель отримала найшвидшу систему автофокусу на ринку, що спрацьовує за 0.02 секунди, а також комфортне керування, з яким впорається навіть користувач, що раніше не мав досвіду з фотоапаратами. Надалі йому знадобляться програмовані кнопки. На них зручно призначати часто використовувані функції.

Інші аргументи на користь Sony Alpha ILCE-6400: сенсорний дисплей, що вміє крутитися на 180 градусів (особливо актуально при зйомці влогів), скорострільність 11 кадрів в секунду, вміння знімати на високому ISO і буфер на 46 RAW кадрів. З урахуванням того, скільки переможець топу коштує, бентежить відсутність класичного роз’єму під навушники, які можуть стати в нагоді для контролю записуваного звуку.

