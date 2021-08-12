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Мобільний зв’язок по паспорту: у Раду подали новий законопроект

12.08.2021
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До комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації передали законопроект , який передбачає обов’язкову реєстрацію користувачів мобільного зв’язку по паспорту. Тим, хто цього не зробить, мобільні оператори з 1 січня 2025 року вже не надаватимуть послуги.


У повідомленні говориться, що через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів . Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.

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“В результаті викрадення телефонів, в пам’ять яких були внесені персональні дані, виникають неприємні ситуації з банківськими рахунками” ,  говорять в комітеті.

Якщо цей законопроект приймуть, кожен власник мобільного телефону в Україні повинен буде пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору.

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12.08.2021
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