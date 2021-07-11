Чи можна підключити Android та iOS смартфон до інтернету через Ethernet-кабель

Смартфон, підключений до інтернету через кабель – це зовсім не жарт, як може здатися. Звичайно, користуватися мережею в смартфоні зручніше без проводів – є Wi-Fi або 3G / 4G. Однак іноді сигнал роутера і мобільних мереж дуже слабкий, а то їх і зовсім немає. Тоді на допомогу прийде якраз кабельне підключення. Що для цього потрібно?





Android: підключення за допомогою кабелю OTG і адаптера USB / LAN

Технологія OTG (USB On-The-Go) розроблена для підключення клавіатур, мишок, цифрових камер та інших периферійних пристроїв з інтерфейсом USB безпосередньо до мобільного пристрою. Для з’єднання по Ethernet вам знадобиться ще адаптер USB / LAN.

Правда, є кілька проблем. По-перше, не всі Android-смартфони підтримують OTG.

По-друге, одного OTG недостатньо, потрібен ще Ethernet-драйвер. Щоб переконатися в його наявності або відсутності, читаємо керівництво користувача або робимо наступне:

Заходимо на смартфоні в налаштування підключення. Шукаємо розділ «Інше». Якщо розділ існує, шукаємо опцію Ethernet. Якщо напис «Ethernet» не знайшли, підключити гаджет до мережі не вийде.

Android та iOS: підключення через перехідник

Для підключення смартфона до мережі знадобиться спеціальний адаптер і кабель Ethernet. Для більшості пристроїв, що працюють на Android, необхідно купити або адаптер MicroUSB / Ethernet (для старіших або бюджетних моделей смартфонів), або USB Type-C / Ethernet (для сучасних пристроїв). У випадку з iPhone знадобиться кабель Lightning / Ethernet – такі теж існують.

Теоретично підключити смартфон до Інтернету через кабель реально. Але є ряд нюансів

Вартість таких перехідників починається приблизно від 200 грн., а купити їх можна в спеціалізованих магазинах або на інтернет-майданчиках. З кабелем Ethernet ситуація схожа – при бажанні можна навіть знайти гнучкий кабель в нейлоновому обрамленні, користуватися яким буде найбільш комфортно.

Для кабельного підключення на Android-смартфоні повинна бути встановлена ​​операційна система Android 6.0 Marshmallow або вище. Яка необхідна версія iOS, достеменно невідомо, проте можна точно сказати, що всі пристрої Apple, доступні в даний момент на ринку і оснащені роз’ємом lightning, точно підтримують потрібний нам вид з’єднання. Сама Apple дає розпливчасту інформацію, пропонуючи «встановити останню версію iTunes», навіть не згадуючи операційну систему.

Перед підключенням потрібно або перевести свій смартфон в режим польоту, або вручну відключити Wi-Fi і передачу даних через мобільну мережу.

Тепер просто підключайте кабель і спокійно користуйтеся інтернетом. Однак зазначимо, що в такому режимі гарантовано працює саме браузер, а ось деякі додатки можуть вести себе некоректно, вимагаючи при запуску підключення до мережі або Wi-Fi.

Підключення через хаб

Щоб не користуватися «милицями» у вигляді нагромадження перехідників, можна придбати більш універсальний хаб. Тоді на один адаптер можна одночасно «повісити», наприклад, цифрову камеру, клавіатуру і підключення LAN. Такі перехідники є і під Android-гаджети, і під iOS.