AMD анонсувала процесори Ryzen 6000 PRO для потужних ноутбуків

Чіпи AMD Ryzen PRO 6000 базуються на архітектурі Zen 3+ та можуть похвалитися вбудованою графікою покоління RDNA 2. Виробник представив процесори лінійок H, HS та U. У чому відмінності?





В тому, що AMD Ryzen 6000H призначені для великих лептопів із просунутою системою охолодження. AMD Ryzen 6000HS призначені для менш потужних ноутбуків. Нарешті, AMD Ryzen 6000U підійдуть для ультрабуків. Серія H має TDP на рівні 45 Вт, HS – 35 Вт, U – 28 Вт.

AMD Ryzen 9 PRO 6950H: 8 ядер, 16 потоків, до 4,9 ГГц.

AMD Ryzen 7 PRO 6850H: 8 ядер, 16 потоків, до 4,7 ГГц.

AMD Ryzen 5 PRO 6650H: 6 ядер, 12 потоків, до 4,5 ГГц.

AMD Ryzen 9 PRO 6950HS: 8 ядер, 16 потоків, до 4,9 ГГц.

AMD Ryzen 7 PRO 6850HS: 8 ядер, 16 потоків, до 4,7 ГГц.

AMD Ryzen 5 PRO 6650HS: 6 ядер, 12 потоків, до 4,5 ГГц.

AMD Ryzen 7 PRO 6850U: 8 ядер, 16 потоків, до 4,7 ГГц.

AMD Ryzen 5 PRO 6650U: 6 ядер, 12 потоків, до 4,5 ГГц.

Перші ноутбуки на базі цих чіпів з’являться у продажу вже наприкінці весни.