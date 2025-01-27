Смартфон, який не боїться ні морозу, ні снігу: історія одного Google Pixel

Хто б міг подумати, що смартфон може пережити піврічне перебування під снігом? Користувач Google Pixel 6a, Ендрю Праг, поділився неймовірною історією про те, як його гаджет, загублений на лижах у французьких Альпах, був знайдений у повністю робочому стані.

“Я вже змирився з тим, що ніколи не побачу свій телефон знову“, – зізнається Ендрю. – “Але вирішив спробувати знайти його ще раз, і яке ж було моє здивування, коли я знайшов його під шаром снігу і бруду“.

За словами Ендрю, він просто поставив телефон на зарядку і увімкнув його, ніби нічого не сталося.

Як таке стало можливим?

За словами експертів, міцний корпус, водонепроникність і потужна батарея Pixel 6a зіграли ключову роль у цьому дивовижному випадку. Крім того, сучасні смартфони розробляються з урахуванням різних екстремальних умов, що дозволяє їм витримувати навіть найсильніші морози.

Ця історія доводить, що сучасні технології здатні на справжні дива. І хоча не варто спеціально ховати свої смартфони під снігом, цей випадок демонструє високу надійність пристроїв Google Pixel.