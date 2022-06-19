Ціни на техніку зростуть, а новинки Apple стануть недоступні українцям: в чому причина

Якщо уряд вирішить повернути ПДВ та мито на товар для українських імпортерів, ритейлери техніки будуть змушені підвищити ціни щонайменше на 20%. До того ж значне здорожчання зробить невигідним ввезення в Україну новинок від популярних брендів користувацької електроніки, наприклад телефонів Apple.





Про можливу деформацію ринку внаслідок повернення податків детальніше розповів Дмитро Деревицький, голова ради директорів компанії «Алло». Бізнесмен зазначив, що зберегти доступні ціни на свої товари українським продавцям техніки вдалося лише завдяки пільгам, які уряд встановив для імпортерів з 1 квітня. Зокрема підприємців 1-3 груп, що знаходяться на єдиній системі оподаткування, позбавили необхідності сплачувати ПДВ та мито на ввезений товар.

Не останню роль у збереженні цін «в межах розумного» зіграла й фіксації курсу валют. Закупівельна вартість товару для постачальників майже не змінилася, а ціни на холодильники, ноутбуки, смартфони та інші популярні товари залишилися доступними для українців.

Однак законопроект №7418, який вже рекомендував до прийняття податковий комітет Ради, може поставити ритейлерів у вкрай складні умови. Щоб втримати свій бізнес на плаву вони будуть змушені підняти ціни щонайменше на 20%. Тоді частина товарів стане українцям просто не по кишені, зокрема флагманські смартфони Samsung, Apple та інших відомих брендів.

Експерт також зауважив, що деякі імпортери вже зараз знаходяться у зоні ризику. Частина вже замовлених ними у постачальників товарів із прийнятям нового закону можуть стати занадто дорогими для вітчизняного споживача. Така техніка просто залишиться лежати на складі, а ритейлери понесуть величезні збитки.

Варто зазначити, що повернення ПДВ та мита на імпорт у владник колах вважають однією з умов повернення до плаваючого курсу. А вільний курс, як це не прикро, може добити українських продавців електроніки. Їм доведеться купувати продукцію у постачальників за значно вищою ціною, що неодмінно призведе до чергового здорожчання усього асортименту магазинів техніки для кінцевих споживачів.