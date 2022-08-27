Ілон Маск представив Starlink V2: він змінить звичний нам мобільний інтернет

Ілон Маск анонсував серйозне покращення супутникового інтернету Starlink. Незабаром на орбіту почнуть запускати супутники другого покоління, до яких можна буде підключатися безпосередньо з мобільного телефону – купувати та встановлювати громіздку антену для цього не потрібно. У реалізації проекту мільярдеру допоможе компанія T-Mobile, з якою SpaceX уклала партнерський договір.





Вже наступного року SpaceX за допомогою нового транспортного корабля Starship почне відправляти супутники Starlink V2 на орбіту. Від звичайних вони відрізнятимуться збільшеними антенами завдовжки 5-6 метрів, які посилять канали зв’язку та дозволять використовувати середньосмуговий спектр PCS T-Mobile.

Якщо все вийде, то ловити інтернет зі смартфона можна буде буквально у будь-якій точці світу, мертвих зон без зв’язку не залишиться зовсім. Звісно, ​​величезної швидкості не обіцяють – до 2-4 Мбіт/с. За словами Маска, цього вистачить для обміну текстовими/голосовими повідомленнями та серфінгу інтернет-сторінок. А якщо в зоні зв’язку виявиться не дуже багато людей, то вийде навіть переглянути відео.