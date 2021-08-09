Топ 3 кращих смартфона за всіма характеристиками 2021 року для справжніх гіків

Вибрати смартфон в 2021 році завдання не з простих. На ринку повно якісних моделей, тому заплутається навіть підкований користувач. Щоб вирішити цю проблему, ми проаналізували пропозиції на ринку і відібрали трійку найпривабливіших. Ці телефони гарантовано сподобаються вимогливим техногікам.





№3 – OnePlus 9 Pro

Ціна: 30 000 гривень

OnePlus 9 Pro – крутий смартфон від китайського виробника. Він працює під управлінням фірмової OxygenOS, яку багато хто називає найкращим інтерфейсом для Android. Зі специфікаціями у флагмана повний порядок – 6.7-дюймовий AMOLED дисплей з 2К розширенням і частотою оновлення 120 Гц, флагманський Snapdragon 888 і квадрокамера 48 + 50 + 8 МП.

За автономність моделі відповідає АКБ ємністю 4500 мАг, що підтримує реактивну 65-ватну зарядку. Також є бездротова 50-ватна. До того ж, гаджет упакований в стильний корпус з благородних металу і скла, а також володіє захистом від вологи за стандартом IP68.

№2 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Ціна: 42 000 гривень.

Суперкар від світу смартфонів. У нього топова 6.81-дюймова AMOLED матриця з частотою розгортки 120 Гц, а також додатковий екран на спинці. Служить він для показу повідомлень і роботи в режимі видошукача, дозволяючи знімати круті Селфі на основну камеру 50 + 48 + 48 МП.

Як і личить представнику преміум класу, за продуктивність апарату відповідає Snapdragon 888, якому складають компанію 12 гігів оперативки. Все це доповнюється стереодинаміками, Wi-Fi 6 і акумулятором на 5000 мАг з підтримкою 67-ватної зарядки. До того ж, Mi 11 Ultra – єдиний апарат китайців із захистом від вологи за стандартом IP68.

№1 – Sony Xperia 1 III

Ціна: 49 999 гривень

Sony Xperia 1 III – однозначно самий унікальний флагман на ринку. У нього витягнутий 6.5-дюймовий екран з роздільною здатністю 4К і підвищеною частотою оновлення 120 Гц без будь-яких вирізів. Цікавий він і тим, що в його арсеналі є слот під флешку microSD і мініджек – атрибути, якими виробники вже давно перестали оснащувати свої топові гаджети.

В іншому це типовий преміальний телефон 2021 року – Snapdragon 888 під капотом, корпус з металу і скла з захистом IP68, просунута квадрокамера 12 + 12 + 12 + 0.3 МП і батарея ємністю 4500 мАг, що забезпечує день автономної роботи.