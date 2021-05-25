Redmi Note 10 5G будуть продавати в Україні за зниженою ціною

Xiaomi представила в Україні смартфон Redmi Note 10 5G з процесором MediaTek Dimensity 700. Його продажі стартували 25 травня в авторизованих магазинах Mi Store, Smart Home та в усіх офіційних партнерів Xiaomi в Україні.





З 25 по 31 травня 2021 року на покупців очікує хвиля акційних цін:

за версію 4 ГБ + 128 ГБ – 6299 грн;

за версію 4 ГБ + 64 ГБ – 5799 грн.

Рекомендована роздрібна ціна на Redmi Note 10 5G в Україні складатиме:

за версію 6 ГБ + 128 ГБ – 7499 грн;

за версію 4 ГБ + 128 ГБ – 6999 грн;

за версію 4 ГБ + 64 ГБ – 6499 грн.

З Redmi Note 10 5G Xiaomi пропонує один із найдоступніших смартфонів на ринку у своїй категорії. Він отримав процесор MediaTek Dimensity 700, створений за 7-нм техпроцесом, та підтримує роботу двох SIM-карток із 5G у режимі очікування.

6,5-дюймовий дисплей підтримує технологію AdaptiveSync, завдяки якій екран смартфона може автоматично адаптуватися до контенту – від потокового відео на частоті 30 Гц або 60 Гц до прокрутки стрічок соціальних мереж або ігор на частоті до 90 Гц. Це гарантує комфортну роботу та оптимальне використання заряду акумулятора.

Redmi Note 10 5G отримав три камери: основну на 48 Мп, макро на 2 Мп та 2 Мп датчик глибини. Батарея 5000 мА•год (тип) з підтримкою швидкої зарядки 18 Вт робить його ідеальним смартфоном для щоденного використання. Redmi Note 10 5G поставляється в чотирьох кольорах: Chrome Silver, Graphite Grey, Nighttime Blue і Aurora Green.