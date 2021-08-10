Безкоштовний проїзд, надбавка до зарплати та гроші: як в Україні заохочують вакцинуватись від коронавірусу

Ще в липні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко говорив, що потрібно не примушувати людей вакцинуватися від ковіду, а мотивувати. Проте на щеплення, якщо судити в цілому по країні, йдуть неохоче. У підсумку в деяких містах вже почалася роздача “булочок” для щеплених, а де-не-де вакцинацію зробили обов’язковою.





Призи для вакцинованих

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що не соромиться брати на себе політичну відповідальність і показувати особистий приклад. На ділі це означає акцію від міської влади. Всім вакцинованих жителям Дніпра обіцяють безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро. ” Ну і як “булочка” будемо ходити в кіно безкоштовно “, – повідомив Філатов, підписавши відповідне розпорядження. Для вакцинованих двома дозами вже готують місячні проїзні. А у кінотеатрів попросять знижки для перегляду фільмів у залах без масок.

До своїх підлеглих Філатов застосовує батіг. За його словами, вони повинні зробити щеплення від ковіду. А якщо не хочуть – хай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР. Або звільняються.

Невимовно пощастило футбольним уболівальникам Києва і Полтави – за щеплення їм видають квитки на матчі. У Києві таку акцію МОЗ провело спільно з ФК “Шахтар”. У центрі масової вакцинації в Blockbuster Mall безкоштовно видавали запрошення на матчі з ФК “Олександрія” (7 серпня) і “Генк” (10 серпня).

А полтавський футбольний клуб “Ворскла”, відповідно, дарує квитки на свої матчі. ” Їх зможуть отримати в кожному з п’яти полтавських центрів вакцинації перші 200 чоловік, які прийдуть зробити щеплення у вівторок, 10 серпня “, – розповів глава Полтавської облдержадміністрації Олег Синегубов.

Особлива система призових і в мережі магазинів медтехніки. За щеплення дають два дні оплачуваної відпустки, а за пред’явлення паспорта вакцинації – до кінця року + 10% до зарплати і одноразовий приз у розмірі 1000 грн.