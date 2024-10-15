vivo X200 Pro і vivo X200 Pro mini: головні камерофони 2025 року

Слідом за базовим X200 компанія vivo представила топові пристрої лінійки – X200 Pro і X200 Pro mini, які пропонують більш потужні камери і нові технології обробки фото і відео.

vivo X200 Pro отримав унікальну задню панель, що імітує візерунки океанських хвиль при різному освітленні. У старшій моделі X200 Pro встановлено вигнутий 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей Quad Curved, а в X200 Pro mini – плоский 6,31-дюймовий AMOLED-екран. Обидва пристрої пропонують LTPO-панелі зі змінною частотою оновлення 0,1-120 Гц, піковою яскравістю 4500 ніт і підтримкою Dolby Vision.

Зрозуміло, обидві “прошки” працюють на новому 3-нм чипі MediaTek Dimensity 9400 зі спеціальним 12-ядерним графічним процесором для “потужного геймінгу”. Старша модель vivo X200 Pro поставляється з акумулятором Silico Anode 3-го покоління на 6000 мАг, а X200 Pro mini – 5700 мАг. Обидві моделі пропонують дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову до 30 Вт.

На задній панелі vivo X200 Pro і X200 Pro mini розташовано три камери з оптикою Zeiss T*: основна камера на 50 Мп із сенсором Sony LYT-818, телевік Zeiss APO на 200 Мп із 3,7-кратним зумом і надширококутна на 50 Мп. Роздільна здатність селфі-камери – 32 Мп. За обробку зображень відповідає чип vivo V3+. Обидві моделі можуть записувати “повний фокусний діапазон” 4K у 10-бітному Log зі швидкістю до 60 кадрів на секунду.

Ціни на vivo X200 Pro стартують з 5299 юанів (~33 тис. грн.) за версію 12/256 ГБ, 5999 юанів (~41 тисяч гривень) за 16/512 ГБ і 6499 юанів (~43 тисячі гривень) за 16 ГБ/1 ТБ.

Молодший vivo X200 Pro mini оцінений у 4699 юанів (~30 тисяч гривень) за модель 12/256 ГБ, 5299 юанів (~33 тисяч гривень) за версію 16/512 ГБ і 5799 юанів (~36 тисяч гривень) за 16 ГБ/1 ТБ. Поки девайси доступні тільки в Китаї.