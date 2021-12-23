Складено ТОП-5 кращих тонометрів для домашнього користування

Життя сучасної людини сповнене труднощів, тому немає нічого дивного, що багато людей страждають від проблем із тиском. У такій ситуації просто необхідно мати під рукою тонометр. До того ж, у 2021 році можна купити модель буквально за копійки, і вона стабільно виконуватиме свої завдання. Який тонометр для домашнього користування найточніший? Давайте з’ясовувати.





Рейтинг автоматичних тонометрів за точністю

№5 – Meditech МТ-60

Якщо тонометром ви збираєтеся користуватися не часто, але зовсім неякісний прилад за копійки купувати не хочеться – зверніть увагу на Meditech МТ-60. Це популярна в Україні модель з манжетою, що регулюється в діапазоні від 13.5 до 21.5 см і автоматичною пам’яттю останнього виміру. За рахунок останньої функції зручно відстежувати стан організму.

Ще однією особливістю найдешевшого автоматичного апарату варто назвати невисоку для такої вартості похибку – 3 мм ртутного стовпа. Причому, як показують відгуки власників, заявлена ​​виробником цифра тут не вигадана.

№4 – AND UA-888E

Стаття, в якій ми розповідаємо, який тонометр найнадійніший і найточніший триває. AND UA-888E – чудовий прилад для людей із широким зап’ястям. Манжету тут можна регулювати в діапазоні від 22 до 32 см. Також власники в оглядах хвалять пристрій за простоту використання – виміряти тиск можна натиснувши лише одну кнопку. Порівняння з конкурентами апарат виграє за рахунок мінімального рівня шуму – зазвичай тонометри за такою ціною шумлять помітніше.

Модель має компактні розміри, за рахунок чого її зручно брати з собою в поїздки, а також є можливість роботи як від мережі, так і від батарейок. Універсальний прилад найчастіше лають за надто жорстку манжету. Тим не менш, у наш рейтинг, де зібрані найточніші тонометри для фіксації на зап’ясті, AND UA-888E потрапив заслужено.

№3 – B.Well PRO-33 (М-L)

Апарат іменитого німецького виробника B.Well PRO-33 (М-L) оснащений зручною та великою (від 22 до 42 см) манжетою, а також постачається з адаптером живлення у комплекті. Завдяки йому можна заряджати акумулятор тонометра і використовувати його навіть тоді, коли батареї сядуть. Зі своїм прямим завданням модель справляється впевнено – точність вимірів на рівні дорожчих пристроїв (похибка 2-3 мм ртутного стовпа).

З додаткового функціоналу тонометра відзначимо вміння відстежувати ЧСС. Всі дані відображаються на великому дисплеї за допомогою великих цифр. Також у комплекті є мішечок для зберігання – дрібниця, а приємно.

№2 – Omron M3 Expert

Друге місце топу, де зібрані найточніші тонометри на зап’ясті автоматичного типу, отримує Omron M3 Expert. За співвідношенням ціни та якості це один із найкращих варіантів не тільки у модельному ряді марки, а й на всьому ринку. Модель хвалять за надійність – виконана вона на совість, тому буде вірою та правдою служити власнику кілька років без поломок, тішивши його точними показаннями тиску.

В оглядах власники хвалять зручну манжету, яку можна підігнати під будь-яку руку, простоту експлуатації, дисплей з великими цифрами, що читається при погляді під будь-яким кутом, і корисну функцію індикації аритмії.

№1 – Withings BPM Connect

Withings BPM Connect очолює рейтинг автоматичних тонометрів точності. Крім датчиків професійного рівня, прилад цікавий своїм додатковим функціоналом. Тут є не лише автоматична пам’ять останнього виміру, а й можливість зберігати показники одразу трьох осіб. Таким чином, користуватися одним тонометром може ціла сім’я.

Працює Withings BPM Connect від акумулятора, який має наочний індикатор рівня заряду. Просунуті користувачі оцінять можливість синхронізації тонометра зі смартфоном через програму, де можна відстежити динаміку зміни стану здоров’я. Загалом, якщо ви вирішуєте, який електронний автоматичний тонометр найкращий для домашнього користування, це дорогий, але ідеальний варіант.

Найкращі механічні тонометри за відгуками

№5 – Little Doctor LD-71А

Перший механічний тонометр – гарний та бюджетний варіант від бренду Little Doctor. Модель LD-71A – саме те, що потрібно більшості користувачів: вона проста в експлуатації та точно заміряє тиск. Бренд заявляє похибку всього 3 мм ртутного стовпа і практично вона підтверджується. Для пристрою за такою ціною це дуже чудово.

Виконаний тонометр якісно – у відгуках багато хто повідомляє, що після кількох років активного користування приладом він не втратив свого первинного вигляду і не став функціонувати гірше, ніж у день покупки. Основним недоліком власники називають конструкцію липучки із двох частин. Металева скоба застряє між ними, краще було б зробити липучку суцільною.

№4 – Meditech MT-20

Який тонометр краще купити для будинку за відгуками лікарів 2021? Непоганим варіантом стане Meditech MT-20 із вбудованим стетоскопом. У моделі одразу кілька сильних сторін. Перша – універсальна манжета, що регулюється в діапазоні від 25 до 40 см. Якщо вірити відгукам, проблем із нею не виникає – при фіксації вона не завдає дискомфорту, тримається надійно.

Друга перевага Meditech MT-20 – мінімальна похибка в районі 3-4 мм ртутного стовпа. Для порівняння, у багатьох автоматичних тонометрів вона більша. Основним мінусом моделі є не найвища якість складання. Наприклад, липучка тут не пришита, а приклеєна, тому до надійності такої конструкції є питання. Тим не менш, якщо ви не знаєте, який тонометр краще купити для дому, цей варіант точно заслуговує на увагу.

№3 – CS Medica CS 107

Бронзовий призер топу, на відміну від попереднього конкурсанта, виглядає набагато надійніше. Липучки тут пришиті, а головка фонендоскопа вбудована в саму манжету, тому притримувати її рукою під час виміру не потрібно. Та й загалом манжета виконана вдало – надіти її поодинці не становить жодних проблем. Точність на найвищому рівні, похибка на рівні 2-3 мм ртутного стовпа.

Найчастіше власники скаржаться на маленькі розміри сумочки, але це скоріше неприємний нюанс, ніж серйозна вада, здатна зіпсувати враження від тонометра. Коротше кажучи, CS Medica CS 107 – відмінний прилад і в нашу статтю, в якій ми з’ясовуємо, який тонометр купити для домашнього користування, він потрапив заслужено.

№2 – Rudolf Riester R1 Shock-Proof

Механічний тонометр із вищої ліги. Від більш доступних конкурентів він відрізняється не тільки можливостями, а й дизайном – виконаний у чорному кольорі прилад виглядає строго та стильно. Манжета тут регулюється в діапазоні від 24 до 32 см, щільно прилягає до руки, не сповзає при вимірі. Можете бути певні – показники не будуть скомпрометовані. Точність практично хірургічна. Як показує практика, похибка вкладається у 1 мм ртутного стовпа.

Своєю назвою тонометр завдячує головній особливості конструкції. Корпус тут ударостійкий. Прилад можна упускати з висоти до 120 см без наслідків. Що стосується якості збірки – основа клапана та патрубок посилені міцними вставками з металу, а різьбове шлангове з’єднання з того самого матеріалу на верхній стороні корпусу забезпечує швидку заміну манжети та зручне управління. Приємний бонус – вінілова сумка для зберігання апарата у комплекті. Усім, хто досі не визначився з тим, який тонометр для вимірювання тиску в домашніх умовах краще купити у 2021 році – рекомендуємо. Те, скільки він коштує, обумовлено найвищою якістю.

№1 – CS Medica CS-109 Premium

CS Medica CS-109 Premium посідає перше місце у рейтингу механічних тонометрів. Це ергономічна модель преміум-класу, у якої ударостійкий манометр поєднаний із грушею-нагнітачем. Така конструкція дозволяє приладу вміщатись у долоні однієї руки. Користуватися ним зручно – навіть у пенсіонера не виникне питання, як виміряти тиск. У 65-міліметрового циферблата велика шкала, яку легко розглянуть люди похилого віку.

При відносно доступній вартості тут все зроблено на совість: механізм стійкий до корозії, а груша виконана з якісної гуми з бархатистим покриттям і має сітчастий фільтр пилу. Для зберігання приладу у комплекті йде зручна сумка. Все це разом дозволило CS Medica CS-109 Premium зайняти перше місце в топі, де представлені кращі тонометри для вимірювання тиску.

Якої фірми тонометр краще купити для дому

№5 – Little Doctor

Виправдовуючи свою назву фірма випускає тонометри для дітей. На цьому терені конкурентів у марки немає, тут вона однозначний лідер. З дорослими моделями справи у неї теж йдуть непогано. На преміальний сегмент компанія не замахується, віддаючи перевагу випуску добротних недорогих приладів з базовим функціоналом. Як показують відгуки, вони виходять добре – точність виміру, зручність, якість виготовлення на висоті.

Так що якщо ви обмежені в коштах і не знаєте, тонометр якої фірми краще купити для дому, візьміть Little Doctor на замітку.

№4 – B.Well

Продукція фірми B.Well вважається професійною. На її підприємствах запроваджено моніторингову систему, яка допомагає відслідковувати відповідність виробів міжнародним стандартам. В асортименті марки є як механічні, так і автоматичні прилади, поділені на кілька категорій: базові моделі з розширеним функціоналом і топові пристрої преміум-класу. Загалом, придатний варіант знайдеться для кожного. Незалежно від можливостей тонометрів B.Well їх поєднує висока якість складання, простота експлуатації та безпека.

№3 – CS Medica

Продукція марки CS Medica часто виявляється на вершинах топів, які з’ясовують тонометри для вимірювання тиску краще. Це не випадково. Фірма приділяє особливу увагу точності своїх моделей, через що вони широко використовуються лікарями. Також прилади виробника відрізняються гарною якістю збирання з основними елементами із міцного металу.

Асортимент CS Medica включає апарати на будь-який смак: є бюджетні, преміальні, автоматичні, механічні, універсальні, з кріпленням на руку або плече. Коротше кажучи, який тонометр ви не хотіли б, ви точно знайдете його в асортименті бренду.

№2 – Omron

Omron – бренд, що активно використовує у своїх тонометрах технологію інтелектуального виміру, що дозволяє отримати показники максимально наближені до реальності. Ще один козир фірми – віялоподібна форма манжету для більшого комфорту. Крім традиційних рішень, в асортименті японців є моделі з фіксацією на плечі. Компанія активно просуває сучасні тонометри, які можуть синхронізуватися зі смартфонами.

Портфоліо фірми включає апарати як бюджетного, так і преміального рівнів, але всі вони виготовляються на японських заводах, а тому не мають проблем з якістю. Навіть дешевий тонометр марки здатний прослужити власнику десятки років без поломок.

№1 – Rudolf Riester

Так і не визначилися з тим, який апарат для виміру тиску краще купити? Зупиніть свій вибір на продукції Rudolf Riester, не помилитеся. Німецька фірма присутня на ринку тонометрів вже 73 роки і за цей час встигла зарекомендувати себе як виробника якісних і довговічних пристроїв. Всі апарати компанії відповідають міжнародним вимогам і при виготовленні проходять низку випробувань. За рахунок цього тонометри не чутливі до впливу факторів навколишнього середовища і показують точні цифри в будь-яких умовах.

Німецька фірма часто випускає новинки, про які мають дуже високу думку експерти. Причому в них вона активно використовує сучасні технології: автоматичні функції виявлення аритмії та збереження останніх вимірів, клітинки пам’яті під кількох користувачів, паспорт даних тиску крові.

У статті ми розповіли, який тонометр краще купити для дому за відгуками лікарів у 2021 році. Всі моделі хороші, тому вибирайте оптимальну під свій бюджет і завдання.