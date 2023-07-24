Samsung Galaxy Z Flip 5 отримає вчетверо менше пам’яті, ніж Galaxy Z Fold 5

Новинки Samsung Galaxy Z Flip 5 та Galaxy Z Fold 5 сильно відрізнятимуться за обсягом вбудованої пам’яті. Про це повідомляє видання GizmoChina, посилаючись на інсайдера Ішана Агарвала.

За даними Агарвала, Galaxy Z Fold 5 отримає модифікації з 256 ГБ та 512 ГБ, а також 1 ТБ вбудованої пам’яті. У свою чергу покупці Galaxy Z Flip 5 зможуть обрати лише між версіями на 128 ГБ та 256 ГБ.

Водночас, Агарвалу стало відомо, в яких кольорах вийдуть смартфони Samsung. Galaxy Z Fold 5 отримає такі варіанти, як «фантомний чорний», «кремовий» та «крижаний синій». Galaxy Z Flip 5 вийде у кольорах «графіт», «кремовий», «лавандовий» та «м’ятний». Ще обидва смартфони отримають якісь ексклюзивні кольори, вибрати які можна буде лише при покупці пристроїв в офіційних інтернет-магазинах Samsung.

Презентація нових смартфонів Samsung відбудеться 26 липня. За даними Агарвала, у продаж пристрою надійдуть 22 серпня 2023 року.

Очікується, що разом із Samsung Galaxy Z Flip 5 та Galaxy Z Fold 5 компанія Samsung покаже на майбутній презентації нові планшет та смарт-годинник.