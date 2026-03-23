Дефіцит оперативної пам’яті не затримає вихід PlayStation 6 та нового Xbox: інсайди та характеристики

Глобальний дефіцит оперативної пам’яті та стрімке зростання цін на неї викликали серйозні побоювання щодо долі консолей наступного покоління. Проте голова Take-Two Interactive Штраус Зельнік заспокоїв індустрію: проблеми з пам’яттю навряд чи змусять Sony та Microsoft змінити графік релізу нових приставок.

Вікно запуску залишається незмінним — 2027 рік

В інтерв’ю виданню The Game Business Зельнік зазначив, що криза на ринку компонентів не повинна вплинути на вихід консолей. Хоча раніше інсайдери (зокрема Том Хендерсон) та галузеві аналітики прогнозували можливе подовження життєвого циклу PS5 через нестабільність цін на пам’ять, свіжі дані свідчать про інше.

За інформацією авторитетного інсайдера KeplerL2, обидві компанії продовжують орієнтуватися на початковий план — святковий сезон 2027 року. Цю інформацію підтверджує і техноблогер Moore’s Law is Dead. За його даними, логістичні фактори відіграють ключову роль: зрив планів та перенесення релізу на 2028-2029 роки обійдеться платформотримачам значно дорожче, ніж запуск консолей із поглинанням завищених витрат на комплектовання.

Очікується, що ситуація на ринку пам’яті суттєво покращиться до кінця 2026 року. Остаточне рішення щодо термінів запуску PS6, ймовірно, ухвалять на початку 2027 року — безпосередньо перед початком масового виробництва чипів на потужностях TSMC.

Залізо та ігрова продуктивність: Orion проти Magnus

Обидві консолі наступного покоління — PS6 та проєкт Microsoft під кодовою назвою Project Helix — працюватимуть на передових процесорах від AMD. Чип для PS6 отримав кодове ім’я Orion, а для Project Helix — Magnus.

Згідно з витоками, консоль від Microsoft знову зробить ставку на “грубу силу”. Project Helix матиме більший розмір кристала та випередить PS6 за кількістю обчислювальних блоків (Compute Units) приблизно на 26%. Втім, за цю потужність доведеться заплатити вищою роздрібною ціною.

Однак перевага на папері не завжди означає домінацію на екрані. Експерти очікують, що реальна різниця у частоті кадрів та якості графіки в іграх буде мінімальною. Подібну ситуацію ми спостерігаємо і в поточному поколінні: Xbox Series X перевершує PS5 за кількістю обчислювальних блоків на 44%, проте на практиці ігрова продуктивність обох систем залишається майже ідентичною.