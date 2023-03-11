Xiaomi хоче випустити смартфон із вбудованим детектором брехні

Поліграф – це пристрій, який може визначати брехню шляхом вимірювання фізіологічних реакцій організму, таких як частота серцевих скорочень, кров’яний тиск, пітливість долонь і дихання. Сучасні поліграфи також аналізують рух очних яблук та зіниць піддослідного під час тесту.

Така технологія виявлення брехні невдовзі може знайти застосування у пристроях Xiaomi. Як повідомляє портал ITHome, китайський виробник подав патент, в якому описується мобільний детектор брехні, здатний поміститися у звичайному смартфоні.

Як це працює?

Для роботи технології, запатентованої Xiaomi, необхідна камера з телеоб’єктивом, яка використовуватиметься для запису обличчя та відстеження руху зіниць випробуваного. Весь процес починається з автоматичного регулювання кута зйомки таким чином, щоб підтримувати постійне фокусування на об’єкті. Потім пристрій проаналізує зібрані дані та визначить, чи вони відповідають умовам, що вказують на те, що подана людиною інформація є брехнею. Патент описує, що технологія може бути інтегрована з «мобільним терміналом», наприклад, смартфоном, або іншим пристроєм з відповідним камерою.

Звучить цікаво, але лише час покаже, чи наважиться Xiaomi використовувати цю фішку у серійних смартах.