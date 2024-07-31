Google Pixel Watch 3 нарешті вийдуть у двох розмірах

У мережу витекли рекламні матеріали, які розкрили цікаві факти про майбутній годинник Google.

Напередодні презентації Made by Google, яка відбудеться вже 13 серпня, портал Android Headlines розкрив деякі подробиці про смарт-годинник Google Pixel Watch 3.

Журналісти отримали купу рекламних матеріалів від свого джерела в Google. На них представлені Google Pixel Watch 3 з повними характеристиками і відмінностями від Pixel Watch 2. Найбільша відмінність полягає в розмірах: замість стандартного 41-мм корпусу Pixel Watch 3 будуть доступні в розмірах 41 і 45 мм.

Google також встановить AMOLED-дисплей Actua, який видає яскравість до 2000 ніт у піку. Google вказує, що новий годинник зможе пропрацювати без підзарядки до 24 годин.

Детальніше про новий годинник та інші гаджети Google ми дізнаємося на великій презентації 13 серпня.