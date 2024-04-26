Xiaomi почала продавати за межами Китаю недорогі 4K QLED-телевізори

Xiaomi представила в Європі нову серію 4K QLED-телевізорів Smart TV A Pro 2025.

Лінійка включає чотири моделі з діагоналлю 43, 55, 65 і 75 дюймів. Нові моделі оснащені 4K QLED-екраном з частотою оновлення 60 Гц і колірним охопленням 95% DCI-P3.

Технологія MEMC забезпечить плавність при перегляді спортивних трансляцій або ігор. Xiaomi TV A Pro працюють під управлінням Google TV OS, підтримують Dolby Atmos і популярні стрімінгові сервіси (Netflix, YouTube, Disney+).

Також є голосовий помічник Google Assistant і можливість бездротової трансляції екрана через Chromecast або Miracast.

Вбудована акустика підтримує Dolby Audio і DTS Virtual:X. Залежно від розміру моделі, телевізори оснащені двома динаміками по 8 або 10 Вт.

Xiaomi TV A Pro 2025 вже продаються в Іспанії, Італії, Німеччині та Франції. У деяких країнах до телевізора додаються подарунки – гаджети для розумного будинку або фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 8.

Ціни стартують від €299 за 43″ модель і доходять до €799 за 75″. Очікується, що скоро серія стане доступна і в інших регіонах.