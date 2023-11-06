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POCO C65 – новий бюджетний смартфон з чіпом Helio G85 та дисплеєм 90 Гц

06.11.2023
1 хвилина на прочитання
POCO C65

Компанія Xiaomi випустила на глобальному ринку новий недорогий смартфон POCO C65, який став прямим наступником моделі POCO C55, анонсованої раніше цього року.

POCO C65 отримав 6,74-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю 1600 x 720 пікселів, частотою оновлення 90 Гц і піковою яскравістю 600 ніт. Він захищений склом Gorilla Glass і оснащений краплеподібним вирізом під селфі-камеру на 8 Мп.

На задній панелі розташовані два виступаючих кільця камери з основним сенсором на 50 Мп і макрооб’єктивом на 2 Мп.

За продуктивність POCO C65 відповідає чип MediaTek Helio G85 з 6/8 ГБ оперативної та 128/256 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD.

POCO C65Серед інших особливостей – сканер відбитків пальців у кнопці живлення, розблокування за обличчям, акумулятор ємністю 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 18 Вт, порт USB-C, 3,5-мм роз’єм для навушників, Wi-Fi, NFC і Bluetooth.

Ціни на POCO C65 поки не розголошуються, але він має надійти в продаж найближчими днями.

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06.11.2023
1 хвилина на прочитання
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