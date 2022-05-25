Представлений доступний величезний 4К телевізор Xiaomi

Днями стартують продажі нового телевізора від Xiaomi. Модель отримала назву TV ES Pro 86 – це величезний 86-дюймовий дисплей з цілим набором цікавих фішок.





Екран має роздільну здатність 4К, охоплює 94% колірного простору DCI-P3, а максимальна яскравість може досягати 1000 ніт. Крім того, він оновлюється із частотою 120 Гц. У поєднанні з підтримкою технології AMD FreeSync Premium, панель можна використовувати як ігровий монітор. Виробник заявляє, що при підключенні до ПК або консолі з відеокартою AMD час відгуку в іграх складе лише 4 мс.

TV ES Pro 86” має сучасний дизайн із тонкою рамою з алюмінію, а для підключення периферії передбачений цілий ряд інтерфейсів: один порт HDMI 2.1, пара HDMI 2.0, пара класичних USB, тюльпани та роз’єм для антени. За звук відповідає система із 10 динаміків загальною потужністю 30 Вт.

На борту TV ES Pro 86” знаходяться 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ постійної. Smart TV працює на базі фірмової оболонки Xiaomi – MIUI TV. Усім, хто користувався Android TV, вона здасться знайомою.

Продажі новинки в Китаї стартують на початку червня за ціною 7999 юанів, за поточним курсом це ~ 1200 $ – більш ніж прийнятна ціна для такого величезного телевізора.