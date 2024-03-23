На американських винищувачах виявили позначки про ураження дронів

Видання Business Insider повідомило, що на палубних винищувачах-бомбардувальниках F/A-18E Super Hornet, що базуються на авіаносці Dwight Eisenhower ВМС США в Червоному морі, виявлено позначки про збиті БПЛА хуситів.

Видання опублікувало фото, зроблене ВМС, на якому зображено літак із нанесеними на борт 2 безпілотниками та 11 бомбами. З огляду на те, що цей авіаносець виконує завдання з перехоплення ракетних загроз хуситів у повітрі, а літаки, що базуються на кораблі, бомблять повстанців, можна припустити, що на Super Hornet зображені іранські дрони.

За інформацією Business Insider на ці думки наштовхують силуети зображених БПЛА: вони схожі на іранські KAS-04. А кількість бомб може свідчити про те, скільки боєприпасів цей американський літак скинув на армію повстанців.

“Винищувачам, що належать до авіаносного крила “Ейзенхауера”, таким як Super Hornet на фото, було доручено перехоплювати загрози хуситів у повітрі, а також бомбардувати підтримуваних Іраном повстанців безпосередньо в Ємені шляхом поєднання як односторонніх превентивних ударів, так і скоординованих ударів із союзниками США”, – наголошується в матеріалі.