Стало відомо, скільки коштує оптимальний ноутбук в 2021 році

У 2021 року можна підібрати ноутбук для будь-якого завдання: офісної роботи, відео / фотомонтажу або ігор. Все залежить від суми, яку покупець готовий витратити на новий пристрій.





Ноутбуки до 10 000 гривень

Сюди входять моделі початкового рівня, розраховані на прості завдання: роботу з офісними програмами, перегляд медіаконтенту і запуск старих ігор. За ціну до 10 000 грн., виробники пропонують:

інтегровану відеокарту;

мінімум 4 ГБ оперативної пам’яті, рідше 8 ГБ;

дисплей діагоналлю від 10 до 15,6-дюймів і з мінімальною роздільною здатністю 1366 x 768;

бюджетні процесори з лінійки Intel Celeron / Pentium N або AMD Athlon 3000-серії.

Вибираючи ноутбук з початкового сегмента, зверніть увагу на вбудований накопичувач:

eMMC – пам’ять, розпаяна на материнській платі, яка не підлягає заміні. Працює швидше ніж HDD, але поступається SSD. Використовуючи eMMC, найчастіше, виробники йдуть на хитрість і не розпаюють SATA-інтерфейси, щоб користувачі не могли підключити інші типи дисків.

HDD – класичні жорсткі диски з механічними деталями. Вважаються застарілими, а через швидкість запису / читання стають причиною довгого завантаження ОС.

SSD – оптимальний варіант, чи то диск, підключений до SATA-інтерфейсу, або ж використовує формат M2.

Варіантів ноутбуків до 10 000 гривень дуже багато, але навряд чи вони зможуть вирішувати якісь серйозні завдання і допоможуть в роботі. Ці варіанти більше розраховані на перегляд фільмів та інтернет-серфінг.

Ноутбуки від 20 000 до 60 000 гривень

Настільки величезний розрив між мінімальною і максимальною вартістю знову обумовлений вимогами покупця. Наприклад, навіщо переплачувати за дискретну відеокарту, якщо вбудована Vega 7-10 або UHD Graphics G1 забезпечують достатню потужність для обробки фото і відео.

У цьому ж діапазоні зустрічаються ігрові моделі початкового рівня з відеокартою GTX 1650, якої, в поєднанні з мобільним процесором, вистачає для запуску сучасних ігор з роздільною здатністю 1080p при 30-60fps.

До особливостей цього сегмента варто віднести:

сенсорні екрани;

підсвічування клавіатури;

підтримку швидкої зарядки;

мінімальний рівень вологозахисту;

передові інтерфейси: USB Type-C (USB 4), Wi-Fi 6;

вхід в систему з використанням сканера відбитку пальців.

Як приклади наведемо наступні ноутбуки:

ASUS VivoBook 15 (близько 32 000 гривень)

Процесор Intel Core i3 1005G1 (2 x 1200 МГц) + інтегрована відеокарта.

Оперативна пам’ять: 4 ГБ (DDR4, 2666 Мгц). SSD-накопичувач на 265 ГБ. Дисплей 15,6 дюймів, 1920 x 1080. Без ОС, але за характеристиками відмінний варіант.



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HUAWEI MateBook D 15 (близько 50 000 грн)

Процесор Intel Core i3 10110U (2 x 2100 МГц).

Вбудована відеокарта Intel UHD Graphics 620

Оперативна пам’ять: 8 ГБ (DDR4, 2666 Мгц)

SSD-накопичувач на 265 ГБ.

Дисплей 15,6, 1920 x 1080, IPS з частотою 60 Гц.

HONOR MagicBook 15 (близько 55 000 грн)

Процесор AMD Ryzen 7 3700U (4 x 2300 МГц).

Вбудована відеокарта AMD Radeon RX Vega 10.

Оперативна пам’ять: 16 ГБ (DDR4, 2400 Мгц).

SSD-накопичувач на 512 ГБ.

Дисплей 15,6, 1920 x 1080, IPS з частотою 60 Гц.

Ноутбуки від 70 000 гривень

За ціну від 70 000, покупці отримують ноутбуки з максимальною продуктивністю, доповнені мобільними відеокартами лінійки RTX 3000-серії. Ноутбуки з цього сегмента пропонують масу переваг, включаючи кращі матеріали корпусу (алюміній замість пластика) і потужне «залізо».

Як приклади наведемо наступні ноутбуки:

ASUS Zenbook 13 (близько 70 000 грн)

Процесор Intel Core i5 1135G7 (4 x 2400 МГц).

Вбудована відеокарта Intel Iris Xe Graphics.

Оперативна пам’ять: 16 ГБ (DDR4, 4266 Мгц).

SSD-накопичувач на 512 ГБ.

Дисплей 13,3, 1920 x 1080, OLED-матриця.

Honor MagicBook 15 (близько 70 000 грн):

Процесор AMD Ryzen 7 3700U (4 x 2300 МГц).

Вбудована відеокарта AMD Radeon RX Vega 10.

Оперативна пам’ять: 16 ГБ (DDR4, 2400 Мгц).

SSD-накопичувач на 512 ГБ.

Дисплей 15,6, 1920 x 1080, IPS з частотою оновлення 60 Гц.

Apple MacBook Air 13 Late 2020 (близько 90 000 грн)

Процесор Apple M1 (8 x 3200 МГц).

Вбудований відеопроцесор Apple graphics 8-core.

8 ГБ оперативної пам’яті.

SSD-накопичувач на 512 ГБ.

Дисплей 13,3, 2560 x 1600, широкоформатний IPS.

Екосистема Apple з усіма перевагами і відмінною оптимізацією ПЗ і «заліза».

Насправді, список потужних ноутбуків дуже великий – вище наведені окремі приклади. Вибір залежить від завдань користувача і, звичайно, ціни. Багато хто вибирає більш дешеві і слабкі моделі ноутбуків через брак грошей «в моменті», через що роками користується слабкою технікою і витрачає свої нерви. Мало у кого постійно в розпорядженні є кілька зарплат, тому у всіх розвинених економіках, споживчий кредит є повсякденною частиною життя всіх, незалежно від достатку. У нас же, у багатьох залишається негативне ставлення до кредитів, купа паперів, поручитель, залишати заставу і погоджуватися на більшу ставку, ніж була вказана в рекламі.

