Виробник смартфонів почав продавати пиво

Стартап Nothing, відомий своїми смартфонами та навушниками, запустив у продаж пиво. Поки що напій доступний для покупки тільки у Великій Британії на сайті бренду .
Вперше про пиво від технологічної компанії стало відомо 1 квітня 2022 року. Тоді в соціальних мережах Nothing було опубліковано зображення мінімалістичної банки пива з логотипом бренду та написом Beer (5,1%). Користувачі мережі сприйняли цю публікацію як першоквітневий жарт.
Однак у жовтні 2023 року на сайті Nothing з’явився прес-реліз, у якому йдеться про початок продажу хмільного напою, виробленого спільно з броварнею Freetime Beer Company. Нефільтроване світле рисове пиво продається в упаковці з шести банок за ціною £20.
У Nothing мають намір розширити кількість країн, в яких продаватиметься Beer (5,1%), проте їх список поки не наводиться.
Компанія Nothing була заснована Карлом Пеєм – співзасновником і колишнім главою OnePlus. Серед інвесторів нового бренду значаться творець iPod Тоні Фаделл, співзасновник Twitch Кевін Лін, гендиректор Reddit Стів Хаффман та популярний блогер Кейсі Найстет.
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