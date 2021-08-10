Вакцинація в Україні: кому і за що роздають по 1000 гривень

Вакцинація від коронавірусу в Україні поки залишається добровільною. Як заявляв раніше голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, українців потрібно не примушувати вакцинуватися від коронавірусу, а мотивувати до цього. Примусова вакцинація може тільки нашкодити.





Проте українців всіляко заохочують зробити щеплення від Covid-19, обіцяючи за це нагороду. Редакція GSMinfo розбиралися, де і які “плюшки” передбачені для вакцинованих.

Так, мер Дніпра пообіцяв усім вакцинованих жителям Дніпра безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро. Для вакцинованих двома дозами вже готують місячні проїзні. А у кінотеатрів попросять знижки для перегляду фільмів у залах без масок.

Невимовно пощастило футбольним уболівальникам Києва і Полтави – за щеплення їм видають квитки на матчі. У Києві таку акцію МОЗ провело спільно з ФК “Шахтар”. У центрі масової вакцинації в Blockbuster Mall безкоштовно видавали запрошення на матчі з ФК “Олександрія” (7 серпня) і “Генк” (10 серпня).

Особлива система призових і в мережі магазинів медтехніки. За щеплення дають два дні оплачуваної відпустки, а за пред’явлення паспорта вакцинації – до кінця року + 10% до зарплати і одноразовий приз у розмірі 1000 грн.