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Вакцинація в Україні: кому і за що роздають по 1000 гривень

10.08.2021
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коронавірус

Вакцинація від коронавірусу в Україні поки залишається добровільною. Як заявляв раніше голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, українців потрібно не примушувати вакцинуватися від коронавірусу, а мотивувати до цього. Примусова вакцинація може тільки нашкодити.


Проте українців всіляко заохочують зробити щеплення від Covid-19, обіцяючи за це нагороду. Редакція GSMinfo розбиралися, де і які “плюшки” передбачені для вакцинованих.

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Так, мер Дніпра пообіцяв усім вакцинованих жителям Дніпра безкоштовний проїзд в міському електротранспорті і метро. Для вакцинованих двома дозами вже готують місячні проїзні. А у кінотеатрів попросять знижки для перегляду фільмів у залах без масок.

Невимовно пощастило футбольним уболівальникам Києва і Полтави – за щеплення їм видають квитки на матчі. У Києві таку акцію МОЗ провело спільно з ФК “Шахтар”. У центрі масової вакцинації в Blockbuster Mall безкоштовно видавали запрошення на матчі з ФК “Олександрія” (7 серпня) і “Генк” (10 серпня).

Особлива система призових і в мережі магазинів медтехніки. За щеплення дають два дні оплачуваної відпустки, а за пред’явлення паспорта вакцинації – до кінця року + 10% до зарплати і одноразовий приз у розмірі 1000 грн.

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