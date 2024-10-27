Це кінець: Xiaomi поставила хрест на ряд популярних смартфонів

Компанія Xiaomi розширила свій список пристроїв, чий життєвий цикл добігає кінця. Уже скоро десятки популярних смартфонів і планшетів під брендами Xiaomi, Redmi і Poco перестануть отримувати оновлення та патчі безпеки.

Оновлений список, опублікований на офіційному сайті компанії, включає пристрої від усіх трьох суббрендів. Примітно, що планшети Xiaomi Pad 5 вказані в списку під кількома регіональними варіаціями, включно з Тайванем (TW), Туреччиною (TR), Росією (RU), Європою (EU) і глобальним варіантом (MI).

Моделі Redmi Note 11 Pro і Pro+ відображаються в розділі Xiaomi. Крім цього, компанія припинить підтримку моделей Note 11 Pro, Redmi 10 2022 (MX, TW, MX), Redmi Note 10 JE (JP) і Poco X3 GT (ID). Весь список доступний тут.

Варто зазначити, що відсутність постійної підтримки програмного забезпечення піддає ці пристрої потенційним ризикам безпеки. Наприклад, без певних патчів ви можете випадково підчепити вірус на свій смартфон. Ба більше, з часом частина додатків з Play Store на них також перестане працювати.