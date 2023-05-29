Джефф Безос перетворився на культуриста за допомогою тренувань із зірковим тренером

Засновник маркетплейсу Amazon Джефф Безос перетворився на культуриста у 50+ років за допомогою тренувань із зірковим тренером, хоча більшу частину життя був досить худорлявим. Про це повідомляє Business Insider .

«Його тіло та спосіб життя зазнали серйозних змін в останні роки. Користувачі вихваляли його м’язисту статуру в Twitter», — йдеться у статті.

За версією Business Insider, Безос зміг досягти таких результатів тому, що почав регулярно займатися у спортзалі з тренером Весом Окерсоном, який допомагає зіркам готуватися до зйомок у фільмах.

З’ясувалося, що саме в нього займалася і його кохана Лорен Санчес, з якою мільярдер заручений. «Джефф надзвичайно відданий своїм тренуванням. Він справді викладається у залі на повну», — пояснила Санчес.

Безос зізнавався, що минулого ранку з’їдав цілу пачку печива Pillsbury на сніданок. Він покинув цю звичку ще коли колишня дружина Маккензі Скотт порадила йому прочитати склад ласощів.

За словами мільярдера, він також приділяє велику увагу сну. «Вісім годин сну мають для мене велике значення. Я краще думаю, у мене більше енергії, мій настрій кращий», — сказав він.