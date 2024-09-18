Розкрита офіційна назва наступниці Nintendo Switch

Одразу кілька авторитетних інсайдерів поділилися інформацією про те, що нова консоль від японської Nintendo вже запущена в масове виробництво.

За даними джерел, девайс отримав найлогічнішу назву – Nintendo Switch 2. Цікаво, що багато користувачів мережі та фанатів бренду спочатку так і називали наступну гібридну платформу компанії.

Один зі співробітників китайського заводу, де вже стартувало масове виробництво Nintendo Switch 2, зазначив, що в день кожен співробітник збирає близько 1000 одиниць приставок. Він також додав, що консоль стане трохи більшою за оригінальну Nintendo Switch, а в комплекті поставлятимуться чорно-білі контролери Joy-Con. Ще на одній із граней буде звичний логотип Nintendo Switch, але з цифрою 2.

За даними аналітиків Taiwan Economic Daily, Nintendo Switch 2 буде довше працювати без підзарядки і запропонує підтримку апскейлінгу NVIDIA DLSS. Але найцікавіший інсайд – наявність другого екрана, як у Nintendo DS/3DS.

Найімовірніше, Nintendo представить нову консоль у найближчі кілька тижнів, але в продаж вона надійде тільки навесні.