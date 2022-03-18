Власник Rozetka розповів про сумну долю магазину

Найбільший онлайн-маркет України Rozetka може не пережити війну. У ритейлера з початком бойових дій виникли величезні проблеми із логістикою та постачальниками. В результаті замовлення, й особливо доставка товарів опинилися під питанням. А дохід магазину впав настільки, що компанії доводиться звільняти працівників цілими відділами.





Які проблеми у Rozetka?

Про поточну ситуацію у компанії розповів керівник маркетплейсу Владислав Чечоткін. Бізнесмен після майже двотижневої відсутності на публіці, написав пост на своїй Facebook-сторінці, у якому пояснив ситуацію із магазином.

Зокрема Чечоткін зазначив, що робота в умовах війни виявилася для Rozetka випробуванням не з легких. Близькість військових дій до столиці та дефіцит персоналу суттєво ускладнили процес обробки замовлень. Люди бояться виходити на роботу через постійні обстріли. В результаті магазин просто не встигає справлятися із запитами та вчасно надсилати замовлені товари.

Другою за складністю проблемою ритейлера стала логістика. Активні бойові дії у деяких регіонах країни та велика кількість блокпостів гальмували не лише процес доставки замовлень клієнтам, але й поставки товару на склади. Тож клієнти отримували свої покупки із запізненням, а часом не отримували взагалі.

Через таке нестабільне функціонування в онлайн-магазину вже з’явилися борги перед постачальниками та працівниками. Зокрема Rozetka днями розпустила цілий відділ програмістів, адже платити їм було вже нічим.

Що буде з популярним маркетплейсом?

На питанян про майбутнє Rozetka Владислав Чечоткін поки що не дав прямої відповіді. Ритейлер намагається прилаштуватися до нових реалій та підтримувати функціонування магазину, наскільки це можливо.

Наразі маркетплейс саме вирішує проблему зі створенням безпечних умов для роботи персоналу. Зокрема у деяких містах України Rozetka будує бомбосховища просто біля своїх складів та організовує доставку працівників на робочі місця.

Що ж стосується боргів перед постачальниками, Чечоткін відповів неоднозначно. «Якщо ще будемо існувати – обов’язково розрахуємося», – сказав керівник найбільшого інтернет-маркету країни.

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