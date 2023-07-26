Вийшов DJI Air 3 з двома камерами та рекордним часом польоту

DJI – відзначений багатьма нагородами виробник дронів і не тільки. Сьогодні його портфоліо поповнилося новою моделлю Air 3, яка має дві камери, що, безумовно, зробить її більш популярною, як і значно більший час польоту – до 46 хвилин.

Технічні характеристики дрона DJI Air 3

Як вже було сказано, останній дрон бренду має дві камери – обидві засновані на 1/1,3″ CMOS-сенсорі з роздільною здатністю 48 Мпікс і розміром пікселя 2,4 мкм. На цьому схожість закінчується, оскільки ширококутна камера має кут огляду 82°, діафрагму f/1.7 та еквівалентну фокусну відстань 24 мм, тоді як камера з 3-кратним оптичним зумом має 35°, f/2.8 та 70 мм відповідно.

Обидві камери можуть записувати відео у форматі 4K зі швидкістю до 100 кадрів на секунду та HDR-відео у форматі 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду. Обидві камери також підтримують 10-бітовий D-Log M і 10-бітовий HLG колірні режими. Крім того, новий Air 3 – перший дрон серії, який може записувати вертикальне відео у форматі 2,7K зі співвідношенням сторін 9:16. Крім того, пристрій дозволяє передавати потокове відео на відстані до 20 км і підтримує прямі трансляції з роздільною здатністю до 1080p і частотою 60 кадрів в секунду.

Також вражає час польоту нового DJI Air 3 – очікується, що він буде досягати 46 хвилин, що на 48% довше, ніж у його прямого попередника (батарея має ємність 4241 мАг – 62,6 Втч). Крім того, дрон оснащений системою розпізнавання перешкод – завдяки парі лінз типу “риб’яче око” спереду і ззаду, а також біноклю і 3D TOF знизу, пристрій здатний виявити перешкоду з будь-якого боку. І як тільки він її виявляє, він використовує APAS 5.0, щоб плавно об’їхати її.

Варто також зазначити, що новий Air 3 важить 720 грамів, має максимальну швидкість підйому та спуску 10 м/с (в обох напрямках) та швидкість горизонтального польоту 19 м/с (в країнах ЄС). Запас ходу, в свою чергу, сягає 32 км. Дрон також має 8 ГБ вбудованої пам’яті та модулі зв’язку Bluetooth 5.2 і WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 і 5,8 ГГц).

Що стосується зарядки, то виробник заявляє, що це займе ~80 хвилин з джерелом живлення потужністю 65 Вт, і близько години при підключенні до зарядного пристрою потужністю 100 Вт. Зарядний пристрій потужністю 65 Вт коштує 79 євро в офіційному магазині виробника, а блок живлення потужністю 100 Вт – 85 євро.

DJI Air 3 ціна, наявність

DJI Air 3 вже доступний в офіційному інтернет-магазині DJI. Його ціна починається від €1119 – за цю суму ви отримуєте дрон разом зі стандартним пультом дистанційного керування. Додатково можна придбати комплект Fly More Combo за 1369 євро , який також додає, серед іншого, два додаткових акумулятора і зарядний хаб, а також сумку через плече.

З іншого боку, для найвимогливіших є багатша комплектація Fly More Combo за 1579 євро , яка також включає 5,5-дюймовий дисплей DJI RC 2 з роздільною здатністю 1080p і яскравістю 700 ніт. Його звичайна ціна в магазині виробника становить 379 євро.