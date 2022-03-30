Samsung прибрала букву Z із назви своїх смартфонів

Компанія Samsung перейменувала свої смартфони, відмовившись від літери Z у назві.





Як стало відомо, корейська компанія відмовилася від символу Z у назвах складаних флагманів Galaxy Z Fold3 та Galaxy Z Flip3. Після перейменування пристрої отримали назву Galaxy Fold3 і Galaxy Flip3. Samsung змінила назви апаратів на трьох ринках – Латвії, Литви та Естонії.

Спеціалісти корпорації вже оновили сторінки девайсів на регіональних сайтах. Так, в інтернет-магазинах Samsung у Литві , Латвії та Естонії гаджети представлені під новою назвою. Не уточнюється, чи компанія змінюватиме найменування доладних флагманів на інших ринках.

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