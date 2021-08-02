Чому 40% власників смартфонів відключають 5G в настройках?

Стільникові мережі п’ятого покоління пропонують абонентам на порядок вищі швидкості і менші затримки передачі даних, ніж в мережах 4G. Не дарма продажі смартфонів, які підтримують цей стандарт ростуть з кожним місяцем. Але як показало недавнє опитування, далеко не всі користувачі залишають 5G включеним в налаштуваннях. Що ж їх штовхає на це?





Чому багато власників смартфонів відключають 5G в настройках?

До 40% власників смартфонів з підтримкою 5G відключають цей стандарт в налаштуваннях. це показало опитування , проведене влітку цього року серед 1300 респондентів. І хоча результати голосування не дають прямої відповіді про причини, здогадатися не так вже й складно.

Мабуть, головною причиною служить недостатнє покриття мереж 5G. Навіть в європейських країнах, де станції цього стандарту активно будують вже другий рік далеко не у всіх великих містах можна зареєструватися в цій мережі. Але і там де станції побудовані, через використання більш високих діапазонів, покриття залишає бажати кращого.

Звідси випливають відразу дві проблеми:

По-перше, якщо смартфон переключиться на 5G з поганим рівнем і якістю сигналу, швидкості передачі даних можуть виявитися в рази гірше, ніж в мережі 4G, які розвинені куди краще. Додзвонитися на смартфон зі слабким рівнем сигналу також може бути проблематично.

Ще одна складність – це більш швидкий розряд акумулятора через постійний пошук мережі, що викликано епізодичністю покриття мереж п’ятого покоління. Тобто смартфон за пріоритетом буде постійно шукати 5G, навіть незважаючи на хороше покриття 4G.

Але після того як він знайде більш сучасну мережу покриття може різко погіршитися навіть через невелике переміщення по кімнаті і смартфон знову буде шукати 5G. І такі цикли будуть виникати по кілька разів на годину, що буде позначатися на швидкості розряду акумулятора.

Ну і третя причина, яку відзначають автори голосування: навіть при хорошому покритті 5G смартфон все-одно розряджається швидше. Хоча творці цього стандарту обіцяли нам аналогічну по енергоефективності мережу, на практиці, через істотне зростання робочої смуги, смартфон розряджається куди швидше.

І якби користувачі смартфонів реально б відчували поліпшення якості обслуговування, то можливо вони мирилися б з цими проблемами. Але за фактом різницю між 100 (в 4G) і 500 Мбіт / сек (в 5G) на смартфоні помітити дуже складно.

Це опитування ще раз доводить, що мережі 5G створені в першу чергу для задоволення потреб підприємств і інтернету речей (IoT). Ну а звичайним користувачам смартфонів цілком поки вистачає 4G.