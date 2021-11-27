ТікТокер показав, як знайти приховану камеру в готелі або орендованій квартирі

Нещодавно ми розповідали, що за допомогою деяких сучасних смартфонів можна легко знаходити приховані камери відеоспостереження в готелях, примірочних та будь-яких інших приміщеннях. Однак датчик, який для цього потрібний, є не у всіх пристроях.





Що робити в такому випадку – розповів TikTok-блогер Маркус Хатчінс ( 380 000 передплатників ). Він — експерт з відеоспостереження та кібербезпеки та колишній хакер. За словами чоловіка, приховані камери на орендованих квартирах і в готельних номерах найчастіше встановлюють у будильниках, дзеркалах, пожежних датчиках та штекерах зарядних пристроїв.

Хатчінс провів показовий експеримент: він сам встановив в кімнаті кілька таких камер. На перший погляд, їх не видно. Недосвідчена людина неозброєним поглядом ніколи не зверне увагу на камери, якщо не знатиме, де їх шукати.

За словами Маркуса, насамперед треба перевіряти місця, з яких можна знімати найцікавіші зони для зловмисників: ліжко та ванну кімнату. Рідше, але все-таки можуть спостерігати за робочим місцем і зоною біля шафи, де людина швидше за все переодягатиметься.

Є і лайфхак щодо виявлення шпигунських камер : якщо ви знайшли підозрілу річ, яка може приховувати камеру – на неї треба присвітити яскравим світлом. Наприклад – ліхтариком смартфона. Якщо туди реально вбудований об’єктив — він дасть блакитне відображення, яке легко помітити.

Т аким чином Хатчинс оглянув кімнату, і за півтори хвилини «знайшов» кілька прихованих камер. Відео завірусилося: зараз у нього понад 33 млн переглядів та майже 5 млн лайків. Пораду тиктокера можна перевірити навіть на самому смартфоні – направте світло на його камеру, і ви побачите, як вона видає блакитно-зелені відблиски.