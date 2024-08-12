Відома орієнтовна дата старту продажів Xiaomi Smart Band 9 в Україні

Компанія Xiaomi випустила новий фітнес-браслет Smart Band 9 минулого місяця, але досі він продається тільки в Китаї. Тепер у мережі з’явилася інформація про терміни глобального релізу новинки.

Інсайдер Арсен Люпен поділився інформацією про те, що Xiaomi Smart Band 9 засвітився на італійському сайті Amazon. Там вказана дата випуску 19 серпня. Судячи з усього, саме цього дня в Європі стартують продажі фітнес-браслета. Найімовірніше, разом із ним на глобальний ринок вийде і розкладачка Xiaomi Mix Flip.

Передбачається, що базова версія Xiaomi Smart Band 9 коштуватиме ~40 євро, а Ceramic Special Edition з корпусом із кераміки обійдеться в 50 євро.

Нагадаємо, Xiaomi Smart Band 9 оснащений 1,62-дюймовим AMOLED-дисплеєм з яскравістю 1200 ніт, роздільною здатністю 192 x 490 пікселів. З коробки доступно понад 200 циферблатів. Також девайс отримав 3-осьовий акселерометр, гіроскоп, пульсометр, пульсоксиметр і датчик зовнішньої освітленості. Акумулятор ємністю 233 мАг забезпечує до 21 дня автономної роботи при вимкненому AOD.