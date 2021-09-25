Найкрасивіший смартфон Xiaomi. Подивіться, яку цукерку готують китайці

27 вересня компанія Xiaomi проведе презентацію нового смартфона Civi. Це буде лінійка іміджевих пристроїв, яка прийде на зміну так і не злетівшому молодіжному суббренду Xiaomi CC.





Завдяки китайським інсайдерам специфікації новинки відомі до анонса. Xiaomi Civi отримає Snapdragon 778G, 6.55-дюймовий AMOLED екран з частотою оновлення 120 Гц, потрійну камеру 64 + 8 + 5 МП і батарею ємністю 4500 мАг з 55-ватною швидкою зарядкою. Коротше кажучи, типовий субфлагман 2021 року. Але фішка апарату не в характеристиках, а в дизайні.

У нього скляний корпус з ненав’язливим градієнтом на спинці, дуже тонкі рамки спереду і закруглений по краях екран з острівним вирізом під фронтальну камеру. Виглядає апарат по флагманським, хоча за попередньою інформацією буде коштувати всього $ 418 за версію з 8/128 ГБ пам’яті.

Ще одна фішка моделі – акуратні розміри. Повідомляється, що вона буде важити всього 166 грам, а товщина корпусу складе 6.98 мм – те, що треба тим, хто втомився від величезних лопатоподібних девайсів.

Інсайдер IceUniverse, який опублікував ці знімки, назвав Xiaomi Civi найкрасивішим смартфоном 2021 року.