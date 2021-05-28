Українців налякали наслідками відвідування туалету зі смартфоном

Прокидаючись вранці, перше, що спадає більшості людей в голову – перевірити повідомлення з соціальних мереж або прочитати новини в інтернеті. Ми встаємо з ліжка і смартфони супроводжують нас всюди, спритно перестрибуючи з однієї долоні в іншу по мірі виконання ранкових процедур.





І навіть ранковий туалет більшості сучасних користувачів не обходиться без перегортання стрічки в соцмережах. Заспокоюючи себе тим, що не можна пропустити важливе повідомлення або дзвінок від начальства, ми не можемо залишити смартфон навіть на короткий час, але частіше за все ці тривоги безпідставні, а 10 хвилин, проведені в туалеті, ніяк вплинуть на робочий ритм.

Лікарі серйозно стурбовані такою прихильністю до електронних гаджетів і попереджають про небезпеку, яку можуть нести смартфони при їх використанні в туалеті.

геморой

Проктологи з усього світу рекомендують перебувати на унітазі не більше 10-15 хвилин. В іншому випадку ви дуже скоро ризикуєте стати їх пацієнтом.

Однак більшість тих, хто бере з собою смартфон в туалет, схильні проводити на унітазі куди довше, ніж передбачалося. Якщо ви маєте звичку довго засиджуватися зі смартфоном на унітазі, м’язи вашого тазу кожен раз відчувають зайву напругу, надаючи надмірний тиск на пряму кишку.

Крім цього, ви ризикуєте зіткнутися з такими проблемами як защемлення сідничного нерва, застій крові в області малого тазу, що в свою чергу негативно позначається на будові слизової прямої кишки і сприяє її випаданню.

Мікроби і віруси

Проблемою відвідування туалету зі смартфоном стурбовані ні не тільки проктологи. Інфекціоністи і вірусологи також б’ють на сполох і попереджають, що смартфон і вбиральня – речі несумісні.

Звичайно, ви і самі знаєте, що туалет це далеко не найчистіше місце на планеті. Але напевно, просто недооцінюєте ризики.

Згідно з дослідженнями американських вчених, що проводилися в громадському туалеті одного з місцевих університетів, з’ясувалося, що після натискання на кнопку змиву, над унітазом утворюється дрібнодисперсна хмара з води і екскрементів, швидко поширюючись по всьому приміщенню на висоту до 1.5 метрів. Через свою малу вагу і розмір, краплі цієї хмари залишаються в підвішеному стані до 20 секунд, осідаючи на всі поверхні і неминуче потрапляють на ваш одяг і відкриті ділянки шкіри. А це пряме джерело таких захворювань як, Кишкова паличка , Гастроентерит , Норовірус, Легіонельоз і багатьох інших.

Тому, навіть якщо ви добре миєте руки після відвідування туалету, хвороботворні бактерії неминуче залишаються на вашому смартфоні. Після цього ви виходите з вбиральні і зазвичай, як ні в чому не бувало продовжуєте користуватися смартфоном, кладете його на кухонний стіл, торкаєтеся смартфоном до обличчя і тим самим контактуєте з хвороботворною мікрофлорою, піддаючи себе ризику небезпечних захворювань.

Поломка пристрою

Крім прямого впливу на здоров’я, при відвідуванні убиральні зі смартфоном в руках, є ризик упустити дорогий гаджет. Ви можете скільки завгодно бути впевнені в тому, що вас це не торкнеться, але статистика – річ уперта. І в дійсності ваші шанси втопити смартфон в унітазі протягом декількох років рівні приблизно 20%. Тобто, серед усіх людей, які відвідують туалет зі смартфоном, кожен п’ятий рано чи пізно упускає пристрій в воду.

Висновок

Незалежно від того, які причини ви знаходите для себе, коли не можете розлучитися з телефоном навіть в туалеті, пам’ятайте, що у вбиральні все-таки краще зосередитися на фізіологічних потребах, а робочі завдання краще вирішувати за її межами.