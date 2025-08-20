Google Pixel 10 Pro XL зовсім не вражає продуктивністю в тестах

У мережі з’явилися результати тестів нового чіпа Google Tensor G5 в AnTuTu і… вони виявилися не настільки вражаючими.

У Pixel 10 Pro XL, поміченому в бенчмарку, процесор набрав 1 140 286 балів — це всього на 15,9% вище показника Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL.

Так, приріст є, особливо в багатопотоковому навантаженні, де Tensor G5 майже вдвічі випередив попередника. Це пояснюється переходом на більш сучасний 3-нм техпроцес TSMC і оновлену архітектуру. Але на тлі конкурентів Google як і раніше сильно відстає.

Для порівняння: лідер AnTuTu — Red Magic 10 Pro зі Snapdragon 8 Elite — показує 2 662 615 балів. Тобто майже в два з половиною рази більше, ніж Tensor G5. Більш потужні рішення на кшталт Dimensity 9400+ або Apple A18 Pro також значно випереджають чіп Google.

Втім, компанія традиційно робить акцент не на рекорди в тестах, а на користувацький досвід: стабільність, оптимізацію Android і функції штучного інтелекту.