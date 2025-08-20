Власники Android- смартфоні зможуть видаляти вже надіслані повідомлення

У свіжих версіях Android почала в тестовому режимі з’являтися нова функція для додатка «Повідомлення». Вона наближає стандартний засіб спілкування до месенджерів, дозволяючи власнику смартфона «схаменутися», якщо він відправив повідомлення не тому контакту або просто передумав ділитися написаним.

Мова про можливість видалення вже надісланого повідомлення: достатньо виділити його, а потім натиснути на іконку кошика, вибравши один із запропонованих варіантів: «тільки у себе» або «у всіх учасників чату». У другому випадку повідомлення зникне у одержувача тільки в тому випадку, якщо він ще не встиг його прочитати.

Варто мати на увазі, що зі звичайними SMS функція не спрацює через обмеження цієї технології. А ось деякі користувачі RCS-переписок вже можуть випробувати новий інструмент. За даними Android Authority, вперше функція видалення повідомлень з’явилася ще в лютому, але широкого поширення почала набувати тільки зараз.