В нових Apple Watch з’явиться одна з класичних функцій iPhone

До розпорядження одного з технологічних порталів потрапив код прошивки Apple Watch, в якому виявилася згадка про одну з можливих майбутніх функцій смарт-годинників цієї серії. Якщо вірити джерелу, незабаром носимі пристрої американського бренду можуть отримати функцію розблокування за біометричними даними в дусі Touch ID.

За інформацією Macworld з посиланням на витік даних для внутрішнього використання, в Apple Watch 2026 року (Watch Series 12 і Watch Ultra 4, якщо Apple не змінить формат найменувань) може з’явитися компонент з кодовою назвою AppleMesa. Саме так компанія довгий час позначала Touch ID у своїй документації. У цьому ж році чекати такого нововведення точно не варто.

У компанії вже є кілька патентів, які можна було б застосувати в годинниках для реалізації функції розблокування за відбитком пальця. Один з них реєструє розташування датчика в кнопці включення. За чутками, компанія також розглядала розміщення сканера під дисплеєм годинника. Сама Apple інсайдерську публікацію не прокоментувала.