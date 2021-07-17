Названий найпопулярніший iPhone
Цей титул поділили відразу дві моделі.
У дослідницькому звіті Consumer Intelligence Research Partners були проаналізовані продажі iPhone в США в третьому фінансовому кварталі Apple – в період з квітня по червень.
У міру ослаблення пандемічний обмежень Apple, продажі iPhone змістилися в бік більш дорогих моделей. Так, перше місце по затребуваності зайняли відразу два смартфона – iPhone 12 Pro Max і iPhone 11 . Найменш популярними моделями за вивчений квартал виявилися iPhone 12 mini і iPhone XR .
iPhone 12 Pro Max з’явився в листопаді минулого року. Він отримав найбільший дисплей серед смартфонів Apple – 6,7 дюйма, а також кращу камеру серед всіх нових моделей.
Що стосується iPhone 11 , він став самим збалансованим смартфоном Apple в 2019 році. Пристрій коштувало дешевше Pro-моделей, але пропонувало такий же швидкий процесор і круту подвійну камеру.
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