Складено ТОП-5 найдорожчих телефонів компанії Xiaomi в 2021 році

Бренд Xiaomi відомий своїм фанатам за рахунок низької ціни і просунутих характеристик пристроїв. В цьому відношенні китайські смартфони готові перевершити будь-якого конкурента. Тим дивніше, що в лінійці продуктів бренду з Піднебесної є девайси преміального рівня. Поглянувши на них, можна знайти найдорожчий телефон компанії Xiaomi, який здивує не тільки ціною, але і характеристиками.





Xiaomi Mi Note 10 Pro

До виходу цієї моделі смартфони Xiaomi в Україні коштували небагато грошей. Мало того, що даний апарат перейшов психологічну межу і впритул підібрався до позначки в 10 тисяч, так ще і не став повноцінним флагманом. Втім, про все по порядку.

Вибір процесора – головна претензія до смартфону. Чіпсет середньобюджетний, а тому чекати від нього високої продуктивності не доводиться. Однак уваги в першу чергу заслуговують камери, яких в цілому вийшло 6 штук. Причому п’ять з них знаходяться позаду.

Mi Note 10 Pro – перший телефон з 108-мегапіксельним фотосенсором. Він дозволяє отримати чіткі знімки вдень, та й увечері знімає на чудовому рівні. Також уваги заслуговують додаткові об’єктиви з оптичним зумом для різних сценаріїв зйомки. Нарешті, автономність моделі теж заслуговує похвали, адже з урахуванням AMOLED-матриці екрана телефон витримує півтора-два дня активного використання.

плюси:

збірка;

екран-водоспад;

якість фото і відео;

час роботи.

мінуси:

продуктивність.

Xiaomi Poco F2 Pro

Найдорожчим цей смартфон точно не назвеш, але в лінійці Poco йому не було рівних з точки зору ціни. І це не жарт, адже Poco F2 Pro – перший флагман серії.

Модель відрізняється вибором флагманського процесора і непоганого акумулятора, що видає разом з AMOLED-дисплеєм півтора дня роботи. Крім того, екран виявився максимально симетричним за рахунок переміщення фронталки в висувний блок.

На замітку. На китайському ринку дана модель продавалася під назвою Redmi K30 Pro.

Смартфон досі продається і може бути рекомендований всім, хто шукає «топ за свої гроші». Однак камери Poco F2 Pro відповідають середньобюджетному рівню, хоч процесор Qualcomm і вичавлює з них всі соки. У зв’язку з цим любителям фото варто придивитися до повноцінних флагманів, мова про які піде далі.

плюси:

AMOLED-дисплей без вирізів;

автономність;

потужне «залізо».

мінуси:

фотокамери середнього рівня.

Xiaomi Black Shark 3 Pro

Девайс, орієнтований на мобільних геймерів. Тут немає флагманських камер та інших атрибутів преміум-класу, а висока ціна, що досягає 25-28 тисяч гривень, обумовлена ​​ігровими фішками.

Телефон отримав найбільш продуктивний процесор на момент виходу, а тому будь-яка гра на ньому йде на ультра-налаштуваннях графіки. До слова, грати на 7.1-дюймовому екрані без вирізів – одне задоволення. А за допомогою бічних курків можна отримати перевагу над супротивниками в будь-якому шутері. Головне – розібратися в усіх особливостях управління.

Потужна начинка навіть з акумулятором на 5000 мАг не демонструє рекордну автономність. Пристрій доживає до кінця дня, а потім його потрібно ставити на зарядку. Серед інших характеристик важливо виділити камери, відповідні середньобюджетному рівню, як і в випадку з Poco F2 Pro.

плюси:

великий і чіткий дисплей;

продуктивна начинка;

геймерські фішки.

мінуси:

якість фото.

Xiaomi Mi 10 Pro

У 2020 році цей Xiaomi був найдорожчим серед усіх серійних пристроїв компанії. Виробник постарався оснастити флагман по вищому розряду, і йому вдалося впоратися з поставленим завданням.

Телефон має найпотужніше «залізо» і ультимативний набір камер, а вже дисплей зі своєю передачею кольору змушує з насолодою дивитися на отримані знімки. До речі, відео Xiaomi Mi 10 Pro теж знімає на вищому рівні за рахунок оптичної стабілізації.

Зрозуміло, недоліком флагмана є ціна. Але якщо вже ми говоримо про найдорожчі телефони Xiaomi, то вартість в районі 23 тисяч гривень – одна з причин включити Mi 10 Pro в наш рейтинг. Втім, є апарат, який коштує ще більше.

плюси:

флагманська продуктивність;

дисплей;

функціональні камери.

мінуси:

досить швидко розряджається.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Найдорожчий смартфон Xiaomi з великим відривом. В Україні знайти цю модель важко, адже призначена вона для китайського ринку. Однак фішки моделі змушують викласти заявлені 70-80 тисяч, як українських користувачів, так і жителів інших країн.

Головна особливість телефону – «нескінченний» екран. Він займає як лицьову, так і задню частину пристрою. А єдиним обмеженням виглядає вертикальна смужка ззаду, куди виробник помістив блок камер з фотосенсором на 108 мегапікселів.

Звичайно, Mi Mix Alpha – концепт, передбачувано не здобув популярність у аудиторії. Однак сам факт, що Xiaomi випустили унікальний пристрій і не побоялися виставити високий цінник, говорить про амбіції бренду. Тому є сенс незабаром чекати ще більш дорогий телефон, здатний здивувати не тільки дисплеєм, що займає весь корпус, а й іншими фішками.

плюси:

«нескінченний» дисплей;

набір камер;

флагманський чіпсет Qualcomm.

мінуси: