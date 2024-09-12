Apple розказала про нові iPhone 16 не все: розкрито нові можливості

Нові смартфони Apple, iPhone 16 і iPhone 16 Pro, почнуть продаватися в країнах першої хвилі 20 вересня. Але деякі з особливостей девайсів, про які виробник промовчав (або щонайменше не акцентував увагу) стають відомі вже зараз. До таких належить потужність “прошок”, а також швидкість дротової зарядки, пише 9to5mac.

Згідно з сертифікацією від китайського регулюючого органу, “всі моделі iPhone 16 підтримують дротову прискорену зарядку потужністю до 45 Вт через порт USB-C”. Тобто дротова зарядка на телефонах тестується при 5-15В і 3А. Відповідно, її потужність становить від 15 до 45 Вт.

Для порівняння: лінійка iPhone 15 (і старіші моделі) вирізнялася підтримкою дротового заряджання потужністю максимум у 27-29 Вт. Виходить, що новинки прискорилися приблизно на 50%. Крім того, офіційно підтверджено самою Apple, що бездротова зарядка по MagSafe видає до 25 Вт (раніше було до 15 Вт).

Чи багато це? Samsung Galaxy S24 Ultra також підтримує 45-ватну дротову зарядку, Google Pixel 9 Pro XL – 37-ватну. Але китайські конкуренти майже повально пропонують зарядки потужністю в 90-120 Вт.

З інших нових особливостей: iPhone 16 Pro оснащується модемом Qualcomm Snapdragon X75, завдяки чому 5G, як стверджується, працює на 26% швидше. При цьому цей модем забезпечує більш низьке енергоспоживання. Але, швидше за все, звичайні iPhone 16 залишилися з модемом Qualcomm Snapdragon X70.