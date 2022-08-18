Покращений OUKITEL WP20 Pro продають за зниженою ціною

Міцний смартфон OUKITEL WP20 Pro – це оновлена версія моделі WP20, яка надійшла у продаж за дуже привабливою ціною. Оснащений тими ж характеристиками, що й попередня версія – легким корпусом, великою ємністю акумулятора та великим екраном, – WP20 Pro відрізняється збільшеним об’ємом пам’яті та чудовим апаратним забезпеченням.





Легкий та компактний дизайн з ультраміцністю

WP20 Pro важить лише 297 грам. У порівнянні з більшістю міцних телефонів, він набагато легший і компактніший. WP20 Pro має втоплену конструкцію для зручного тримання у руці. Більше того, цей міцний телефон створений для роботи за будь-яких суворих умов. Маючи клас захисту IP68, IP69K та новітню сертифікацію MIL-STD-810H, міцний WP20 Pro стійкий до дії води, пилу, високої температури та тиску та витримує падіння з висоти 1,5 м.

Потужний акумулятор, великий дисплей та високопіксельна камера

Потужний акумулятор ємністю 6300 мАч дозволить вам насолоджуватися повсякденним використанням протягом тривалого часу, не переймаючись тим, що заряд закінчиться. Він може забезпечити 550 годин роботи в режимі очікування, 55 годин у режимі розмови та 60 годин у режимі відтворення музики. WP20 Pro також підтримує функцію OTG, що означає, що ви можете заряджати інші електронні пристрої. WP20 Pro оснащений 5,93-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю HD+, співвідношенням сторін 18:9 та роздільною здатністю 720×1440. Задня 20 Мп та фронтальна 5 Мп камери дозволяють робити чіткі та ясні фотографії.

Модернізована начинка

Операційну систему оновлено до останньої версії Android 12. Завдяки процесору MediaTek Helio A22, 4 ГБ ОЗУ та 64 ГБ ПЗУ, WP20 Pro завжди дозволить вам насолоджуватися безперебійною роботою різних програм. WP20 Pro також оснащений зручними функціями NFC та розблокуванням по відбитку пальця.

Легкий міцний телефон OUKITEL WP20 Pro доступний у 2 кольорах (Calm Black та Eco Green). Ви можете придбати цей найновіший міцний телефон Oukitel WP20 Pro всього за $109,99 під час глобального передпродажу (22-26 серпня) на AliExpress.