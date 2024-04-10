Українцям назвали першу дію при втраті телефону

За словами експертів, необхідно одразу зателефонувати оператору зв’язку, послугами якого користується потерпілий, і запросити блокування номера. Потім слід замовити тимчасове блокування SIM-карти, або повне. Так чи інакше, SIM-карту пізніше можна буде перевипустити.

Фахівці з кібербезпеки пояснюють, що в ідеалі “сімка” має бути захищена пін-кодом: якщо смартфон захищений паролем, а картка – ні, її можуть просто переставити в інший пристрій і спокійно користуватися. І якщо це зловмисник, він може отримати доступ до кодів підтвердження онлайн-банкінгу або використовувати для крадіжки конфіденційної інформації.

Крім того, варто запросити в оператора деталізацію активності за вашим номером. Так можна перевірити, що відбувалося, поки смартфон перебував у чужих руках: чи здійснювалися якісь виклики або інші мобільні операції.

Детальна інформація про всі дзвінки та повідомлення також допоможе частково відновити загублені контакти – за часом і датою викликів. Не менш важливо додатково подивитися історію банківських операцій за цей період.