Генерал Хусейн-Саламі: Іран передав Росії дрони та тренажер для навчання

Розвідка США повідомляла про те, що Росія закуповує дрони в Ірану. Офіційно цю інформацію не підтвердила жодна зі сторін учасниць цієї угоди. Минулого тижня командувач одного з елітних воєнно-політичних підрозділів іранської армії підтвердив передачу БПЛА.





Генерал Хусейн-Саламі з Корпусу Вартових Ісламської Революції офіційних заяв не робив, але зробив непрямий натяк. Мовляв, нещодавно Сирія передала велику партію БПЛА та іншої військової техніки іноземному замовникові — великій державі.

Декілька років тому армія РФ глузувала над турецькими байрактарами. Під час окупації України військові зрозуміли у чому перевага цієї зброї, та почала шукати виробників, які б продали їм щось подібне.

Які БПЛА закупила Росія у Сирії

Американські журналісти першими почали повідомляти про партію сирійських дронів Shahed та Mohajer. Вони ніяк не вплинули на хід війни в Україні, більше того, Росія незадоволена якістю техніки. Інсайдери повідомляють, що деякі безпілотники не вдалось навіть запустити.

Річ у тім, що Іран вже давно знаходиться під санкціями Америки та Європи. Майже пів сторіччя він намагається будувати економіку, розвиватися із середини, але все дарма. Залізна завіса ще нікому не пішла на користь. У таких умовах країна намагається виживати як може: процвітає чорний ринок, а всі технології підглянуті та вкрадені. Тому і якість у всього іранського сумнівна.

Окрім іранської зброї, Росія отримала із Тегерану тренажер для навчання. На цьому обладнані військові мають навчитись керувати безпілотниками. Поки що інформації про успіхи та досягнення у навчаннях ніде не було. Жодного такого дрона не збито силами української ППО.

Відомо, що Іран здійснив хвилю кібератак урядових сайтів США та партнерів країни, щоб показати свою підтримку Росії. Через це Джо Байден вже ввів персональні санкції проти деяких іранських політиків.