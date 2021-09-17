Garmin Fenix 6X Pro: о смарт-часах для спортсменов и туристов

Многофункциональные гаджеты для спортсменов от производителей Garmin, Samsung, Huawei пользуются популярностью у тех, кто ведет активный образ жизни, тренируется, следит за физическими показателями. Солидные наручные смарт часы выполняют широкий спектр функций. Они подбираются под конкретного пользователя с учетом его персональных целей. Одна из востребованных моделей для спорта — Garmin Fenix 6X Pro.





Garmin Fenix 6X Pro: особенности конструкции

Эти смарт-часы от известного производителя — мультиспортивные, премиальные, статусные. Солидная модель от бренда Garmin имеет высокопрочную конструкцию. Кольцо вокруг циферблата выполнено из нержавеющей стали. В некоторых версиях «умных» часов используется сапфировое стекло, которое защищено от негативного механического воздействия, остается без царапин и при интенсивном ношении. Водонепроницаемые часы протестированы с учетом американских военных стандартов, не боятся термического воздействия. В сравнении с предыдущей версией размер дисплея смарт-часов увеличился на 36 %. Количество датчиков тоже выросло, а вес гаджета снизился до 93 граммов. Герметичный корпус наручного аппарата позволяет даже погружаться в воду вместе с ним без опасения за сохранность.

Смарт-часы оснащены 1,4-дюймовым цветным дисплеем с разрешающей способностью 280х280 пикселей. Экран сконструирован по особой технологии, которая позволяет ему оставаться включенным без ущерба для автономности гаджета. Устройство работает без подзарядки до 21 дня в стандартном режиме, до 80 суток — в энергосберегающем.

Функциональные возможности: что умеет Garmin

Музыка, смарт-планирование, спортивные тренировки — у «умных» часов от известного бренда много полезных функций. Выделим наиболее примечательные:

измерение пульса и планирование пробежек с учетом рельефа местности;

навигация по миру с несколькими спутниковыми системами;

синхронизация с музыкальными сервисами для прослушивания композиций;

измерение показателей велосипедной и беговой динамики;

использование предзагруженных горнолыжных карт для тысяч курортов по всему миру.

Смарт-часы Garmin Fenix 6X Pro дает возможность для просмотра электронных писем и текстовых сообщений, предупреждений непосредственно на экране. Девайс помогает измерять интенсивность физических занятий для эффективных спортивных тренировок.